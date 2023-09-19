BUTGEM, yapay zeka teknolojilerini müfredatına ekledi

EKONOMİ/BURSA

BUTGEM, Bursa iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarını modernize ederek, mesleki eğitim noktasında marka kimliğini güçlendirmeyi sürdürüyor. Şimdiye kadar 2 bini aşkın eğitim programından 40 bin kişinin mezun olduğu BUTGEM, bu yıl ise 14 alanda 200'e yakın eğitim programı düzenlemeyi hedefliyor. Tekstil, otomotiv, metal-makine, bilişim teknolojileri, endüstriyel otomasyon ve hizmet sektörlerine yönelik eğitim programlarını hayata geçiren BUTGEM, yeni dönemde de iş dünyasının nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretmeyi sürdürecek.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, yeni eğitim-öğretim yılının oldukça yoğun geçeceğini belirterek, “Farklı sektörlere yönelik meslek edindirme ve geliştirme eğitimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte yeni dönemin sonunda 2 bine yakın kursiyerin mezun olmasını hedefliyoruz. Eğitimdeki yetkinliğimizi ve tecrübemizi gerek eğitimci kadromuz gerekse de yeni nesil teknoloji ile donatılmış sınıflarımızla daha da artırdık. Gelişmiş ekonomilerde başta yapay zeka ve elektrikli araç teknolojileri gibi birçok alanda önemli bir atılım söz konusu. Bizler de Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da bu alandaki çalışmalara yoğunlaştık. Daha katma değerli bir üretim ve güçlü bir dönüşüm hamlesi için kritik önemde olan nitelikli istihdam konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Mesleki eğitime daha fazla odaklanmalıyız”

Çalışma ve İş Kurumu Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, BUTGEM’in hem Bursa’da, hem de Türkiye’de örnek teşkil eden çok önemli bir eğitim kurumu olduğunu söyledi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da Bursa’nın mesleki eğitim anlamında çok ciddi potansiyeli olduğunu ifade ederek, “BUTGEM’de bu potansiyeli ortaya çıkarma noktasında çok değerli bir merkez. Ülkemizin geleceği için mesleki eğitime daha fazla odaklanmalıyız" dedi.

BUTGEM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan da BUTGEM olarak tüm dünyada hızla konumunu güçlendiren yapay zeka teknolojilerini eğitim müfredatına eklediklerini belirterek, “Son dönemde özellikle teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte bilişim ve teknoloji alanında yapay zeka hız kazanıyor. BUTGEM olarak alanında uzman öğretmenlerimizle yeni eğitim öğretim döneminde yapay zeka teknolojilerini eğitim müfredatına ekleyerek eğitimlerimize başladık. Birçok sektöre yönelik kurguladığımız eğitim programları, iş dünyasının talep ettiği insan kaynağına ulaşılmasına önemli katkı sağlayacak. BUTGEM’in iş dünyasına katkısı katlanarak artacak” diye konuştu.