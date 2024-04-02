Büyükakın’dan ilk açıklama: Kocaeli'yi yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yeniden göreve seçilmesinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

31 Mart seçimlerinin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Geçen beş yılda olduğu gibi, bundan sonra da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına hizmet ve eserler sunmaya devam edeceğiz. Kocaeli olarak Cumhur İttifakı'nın en önemli sancaktarı konumundayız, bu sorumluluğun bilinciyle gerçek belediyecilik hizmetlerimizle farkımızı ortaya koyacağız. Verdiğimiz sözleri tuttuk, tutmaya devam edeceğiz. Milletimizin teslim ettiği emaneti en yükseğe taşıma gayretimizi sürdüreceğiz. Dersimize daha çok çalışacak, eksiklikleri giderip Kocaeli'yi yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz” dedi.