Seçimi değerlendiren Gaziantep iş dünyası temsilcileri: Öncelikli gündemimiz ekonomi

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, seçilen isimleri tebrik ederken öncelikli gündemin ekonomi olduğunun altını çizdiler.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, “Yerel seçim sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesi mutluluğumuzdur. Yeniden seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’i, İlçe Belediye Başkanlarımızı ve Belediye Meclis Üyelerimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla ülkemizde başta ekonomi olmak üzere; eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir sürecin başlamasını diliyorum. Gaziantep Ticaret Odası olarak yerel yönetimlerimizle birlikte Gazişehrimiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

"Artık öncelikli gündemimiz olan ekonomiye odaklanmalıyız"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinin ardından 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini de tamamlayan ülkemiz 4 yıllık bu süreci çok iyi değerlendirmelidir. Maalesef ekonomik olarak toplumun her kesimiyle ciddi bir türbülanstan geçiyoruz. Küresel sorunlar ve ülkemize özgü problemlerimizi göz önünde bulundurarak çözüme dayalı, her alanda atılım sağlayacak adımlar atılmalı ve yapısal reformları hayata geçirmeliyiz. Ekonomi yönetiminin uyguladığı orta vadeli program çerçevesinde mali disiplinden kopmadan düzlüğe çıkabiliriz. Tabi bu kolay bir süreç değil hepimiz için zorlukları var ancak bunu başardığımızda yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faiz gibi sorunlarımızın üstesinde gelebiliriz. Bu sayede en büyük beklentimiz olan istikrar, öngörülebilirlik ve güven ortamını tesisi noktasında mesafe katedebiliriz. Depremi yaşamış, zorlukları ve sorumlulukları çok daha fazla olan sanayiciler olarak bizler de üretim, ihracat ve istihdamımızla bu sürece katkı vermeye devam edeceğiz.” “Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında yeni yüzyıl hedefleri doğrultusunda, yüksek motivasyonla kadın erkek, geneç yaşlı, toplumun tüm kesimleriyle hızlı bir kalkınma ve büyüme rotasına girmek durumundayız. Dünyanın yeni bir evreye geçtiği bir dönemde stratejik hamlelerle şehirlerimizi ve dolayısıyla ülkemizi teknoloji, bilim, eğitim, kültür gibi her alanda ileriye taşımalıyız. Hepimizin amacı ülkemize hizmet etmek ve daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek. Görüşümüz ne olursa olsun artık seçimler bitti ve el ele verip ülkemiz için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Dünyada artık şehirler birbiriyle yarışıyor. Bu yönüyle Gaziantep uyum, birlik ve beraberliğiyle örnek olan rol model bir şehirdir. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde öncü ve örnek olaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarına göre aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmuş yöneticilerimizi tebrik ediyor, hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni ediyorum.”