Çağdaş Cam, yapay zekâ destekli yeni yatırımla kapasitesini katlıyor

MANİSA / EKONOMİ

Yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip, global tedarik zincirinin bir parçası olan Çağdaş Cam, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde hayata geçireceği yeni yatırımla teknolojik dönüşümünü bir adım öteye taşıyor. Endüstri 4.0 uyumlu ve yapay zekâ destekli yeni üretim bandı tam otomasyonla çalışacak. Yeni üretim bandıyla dünya standartlarında ve el değmeden üretim yapılacak.

Manisa OSB dışında Aydın Kuyucak ve Nazilli OSB’de yer alan tesislerinde üretim yapan Çağdaş Cam, işlediği camları 4 kıtadaki ulusal ve uluslararası müşterileriyle buluşturuyor. Avrupa’nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketleri arasında yer alan Çağdaş Cam, Manisa OSB’de yaklaşık 41 bin m2 alana kurulu fabrikasında enerji camları işleme faaliyetlerini, Aydın Kuyucak’ta yaklaşık 20 bin m2 alana kurulu fabrikasında ev ve ticari beyaz eşya grubu camlar ve enerji camları işleme faaliyetlerini, Nazilli OSB’de yaklaşık 10 bin m2 alana kurulu tesisinde ise ticari camlar ana ürün grubunda yer alan ürünlere yönelik cam ticareti gerçekleştiriyor.

Manisa OSB’de yaklaşık 9 bin m2 alana sahip yatırımına devam eden Çağdaş Cam’ın, Manisa OSB’de fabrika kurulumuna hazır, yaklaşık 30 bin m2 arazisinde ise inşaat çalışmalarına başlandı. Türkiye'de cam alanında ilk tasarım merkezine sahip olan Çağdaş Cam, yeni ürünler geliştirerek beyaz eşya sektörüne değer katmayı amaçlıyor. Enerji camlarında dünya standartlarında üretim gerçekleştiren Çağdaş Cam, 2 mm gibi oldukça ince solar cam işleme kabiliyetine sahip bir şirket olarak, ithalatı azaltarak cari açığın düşürülmesine destek olmayı ve ihracatla ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamayı sürdürmeyi hedefliyor. Dijital ve yeşil dönüşüm çalışmalarına devam eden şirket, Manisa OSB ve Nazilli OSB tesislerinin çatısında devreye aldığı yaklaşık 3,7 MW'lık GES ile tükettiği elektriğin bir kısmını kendi ürettiği yenilenebilir enerjiden karşılıyor.

Manisa OSB’deki tesislerindeki yeni yatırımlarıyla birlikte yerli üretimi güçlendireceklerini dile getiren Çağdaş Cam CEO'su Serdar Raşit Pirinç, “Bu yatırımla Türkiye’de bugüne kadar üretilmeyen, teknik nitelik açısından katma değeri yüksek bir ürünün de yerli üretimini başlatacağız. 2025 yılının Ekim ayında başlayacağımız yatırımın 2026 yılının dördüncü çeyreğinde devreye girmesini öngörüyoruz. Bu yatırımın, şirketimize yıllık 22 milyon doların üzerinde ilave ciro kazandırmasını bekliyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 40’ının ihracattan gelmesini hedefliyoruz” dedi.

“Ürünlerimiz küresel pazarda yüksek talep görecek”

Teknik tasarım itibarıyla yeni hattın, mevcut cam işleme maliyetlerini önemli ölçüde düşüreceğini belirten Pirinç, şöyle devam etti: “Bu hat dünya çapında rekabetçi maliyet yapımıza katkı sağlayacak. Üreteceğimiz ürünler küresel pazarda yüksek talep görecek nitelikte olacak. Yarım asra yaklaşan sektör deneyimimiz ve güçlü finansal yapımız sayesinde, bu yatırım ile Çağdaş Cam’ın dinamik, çevik ve müşteri odaklı yapısını daha da güçlendireceğiz. Aynı zamanda sürdürülebilir büyüme stratejilerimize hizmet eden çok önemli bir adım.”

“Ülkemize ve cam sanayisine güvenin en somut ifadesi”

Global ekonomik daralmalara ve yüksek faiz ortamına rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Pirinç, “Bu yıl Manisa OSB’de başlattığımız 30 bin m²’lik ikinci fabrika inşaatımız ve Kuyucak ile Manisa 1 yerleşkelerindeki kapasite artışlarımız bunun en somut göstergesi. Şimdi ise yeni bir yatırım kararını daha hayata geçiriyoruz. Bu adım, ülkemize ve cam sanayisine duyduğumuz güvenin en güçlü ifadesi” diye konuştu.