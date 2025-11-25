Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği, iyilik için bir araya geldi

Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği, geleneksel hale getirdiği “İyilikte Birlik Toplantısı” kapsamında dernek üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Konya Asya Lahmacun’da düzenlenen programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan’ın eşi Saliha Akın, Garnizon Komutanı’nın eşi Kevser Diker, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ve Konya Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri katıldı.

Dernek yönetimi ve 200 üyenin buluştuğu etkinlikte, derneğin çocukların sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimine yönelik yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. Programda söz alan Dernek Başkanı Av. Şeyma Biçer, çocukların özgüvenli, aktif ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için yürütülen projeleri anlatarak destek veren tüm kurum ve gönüllülere teşekkür etti. Biçer, “Çocuk kalbinin attığı her yerde sevgiyle varız. Çocuklarımızın daha güçlü bir geleceğe hazırlanması için tüm paydaşlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Katılımcılar, dayanışmanın ve ortak çalışmaların artırılması yönünde görüş birliğine varırken, toplantı dernek üyelerinin önerileri ve yeni dönem faaliyet planlamasıyla sona erdi.