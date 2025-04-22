Çorum, “Mihalıççık’a dijital Yunus müzesi yapıyoruz”

Mihalıççık Belediyesi ile Mihalıççıklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MİYAD) iş birliğiyle düzenlenen "Yunus Emre Buluşması" Anemon Otel’de yapıldı. Etkinlikte Yunus Emre’nin manevi mirası anılarak, Eskişehir Valiliği öncülüğünde Yunus Emre mahallesinde yapılması planlanan “Dijital Müze” projesinin tanıtımı yapıldı.

Etkinliğe Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan, Mihalıççık ilçesinde bulunan dernek ve Kooperatiflerin yanı sıra Eskişehir’de bulunan Mihalıççıklı iş insanları, sanayiciler, bürokratlar katıldı.

Herkesi bir araya getiren bir anlayış

Yunus Emre buluşmasında konuşan Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Yunus Emre’nin doğduğu topraklara dijital müze yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Çorum "Bu toplantının temel amacı, Yunus'un torunları olan Mihalıççıklıların bir araya gelerek hayırlı bir işe katkı sağlaması ve birlik beraberliğimizi daha da güçlendirmektir. İlçemiz için altı yıldır elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da daha iyi noktalara taşıyacağız. Mihalıççık'ın veya Eskişehir'in değil, İslam coğrafyasının ve Anadolu'nun en büyük manevi değerlerinden biri olan Yunus Emre'yi anlatmak istiyorum. Yunus Emre 704 yıldır yaşamaya devam ediyor ve insanlık var oldukça da yaşamaya devam edecek. Gittiğim her yerde söylüyorum. Bizler insanız ve yaradılışımız gereği hepimiz farklı olacağız. Aynı aile içindeki insanlar bile farklı düşüncelerde, farklı siyasi eğilimlerde, farklı yaşam tarzlarında olabilirler. Ama Yunus'un irfanından beslenen, ahlakıyla ahlaklanmış toplumumuz 72 millete bir nazarla bakmayı bilir. Onun anlayışıyla sadece insanları değil, hayvanları, tabiatı ve bütün doğayı bir bütün olarak, vahdet anlayışıyla bir görürüz. Sadece sözde değil, yaşantımızda ve hizmetimizde de herkese eşit davranan, herkesle irtibat kuran ve herkesi bir araya getiren bir anlayış sürdürmeye çalışıyoruz.” Dedi.

Çalışmalar ortak akılla ilerliyor

Yunus Emre ile ilgili yapılacak çalışmalar, sadece bir belediyenin veya bir kamu kurumunun tek başına altından kalkabileceği iş olmadığını vurgulayan Başkan Çorum, şu görüşlere yer verdi “Bakanlığımızın, valiliğimizin koordinasyonunda, üniversitelerimiz ve akademik çevrelerle iş birliği içinde gerçekleştirebiliriz. Bu doğrultuda, sağ olsunlar, 2021 yılında Kültür Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği koordinasyonunda 12 çalışma grubu kuruldu. Bu çalışma gruplarında gastronomiden tasavvufa, şiire, edebiyata, planlamaya kadar bütün alanlarla ilgili gruplar oluştu. Bu çalışmalardan çıkan önerilerden biri de, “Yunus Emre'nin mekânına gelen 7'den 70'e herkesin onun hayatını, tasavvufunu, irfanını ve anlayışını anlamasını sağlayacak bir dijital müzeye yapılmasıydı. Sağ olsun Eskişehir Valimiz Hüseyin Aksoy’un talimatı ile bu proje ve çalışmaları olgunlaştı. Müzenin, projelendirme süreci tamamlandı ve şu anda ihale aşamasına geldi.”

Yaşlılar Yurdu'nu birlikte yaptık

MİYAD Başkanı Cemalettin Ürgüp ise yaptığı konuşmada “Biz Mihalıçıklılar, Yunusun torunları olarak, onun anlayışına, felsefesine, irfanına bağlı olarak her zaman bir arada olmayı başaranmış insanlarız. Geçmiş yıllar gerçekleştirdiğimiz dernekleşme çalışmalarında, dernek binamızın yapımında ve Mihalıççık’taki Selami Vardar Yaşlılar Yurdunun yapımında bu birlikteliği sağladık. Bu birliktelikle yeni projeler gerçekleştireceğiz” dedi.

Güzel bir başlangıç

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak “Yunus Emre’yle ilgili her konuda destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Bir şehir kaybediyorsa, kaybetmesinin nedeni birlik ve beraberliğini yitirmesidir. Yunus'un birleştirici, sevgi dolu yaklaşımı inşallah buradan yayılır. Bu güzel başlangıç için Sayın Başkan’a teşekkür ediyorum. Gerçekten Yunus Emre'nin değerlerini daha iyi anlatmak ve yaşatmak için çalışmamız gerekiyor. “ diye konuştu.

Sizlerin desteğiyle göreceğiz

Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, “Mihalıççık Belediyesi ve Derneğine böyle bir gece düzenledikleri için teşekkür etti. Öztürk “.Valimizin öncülüğünde başlatılan Dijital Müze Projesine Mihalıççıklıların sahip çıkması ve katkı sunmaları bu projenin çok hızlı bir şekilde sonuçlandığını gösteriyor.” dedi.