ÇTSO - Kosmos işbirliği ile Yunanistan vize işlemleri 8 Mayıs’ta başlıyor

Esra Sultan AZİZOĞLU

esrasultan.azizoglu@nbe.com.tr

ÇANAKKALE - Kosmos Vize Hizmetleri Çanakkale Ofisi’nin 8 Mayıs’ta hizmete açılacağının müjdesini veren ÇTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik; “Bir süredir Yunanistan'ın anlaşmalı olduğu Kosmos’un Odamızda açacağı ofisin çalışmaları devam ediyordu. Gerekli tüm fiziki şartların hazırlıkları tamamlandı. Önümüzdeki hafta başı itibariyle hizmete girecek Kosmos ofisi, başta üyelerimiz olmak üzere Çanakkale’de ve ilçelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza yarar sağlayacak. Bölgemizde yaşayanlar vize işlemlerini kilometrelerce yol kat etmeden, kolaylıkla halledebilecek. Üyelerimize ve bölgemize sağladığımız bu hizmetin hayırlı olmasınız diliyoruz” dedi.