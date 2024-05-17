Dağ Holding’den Kıbrıs’a yatırım daveti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

32 yıllık tecrübesi ile 3,5 milyon metrekare inşaat alanına erişen ve Türkiye’de en çok konut üreten şirketlerden olan Dağ Holding, 30 binin üzerinde konut ve ticari ünite üretimi gerçekleştirerek, her geçen gün inşaat sektörünü daha da ileriye taşıyor. Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başlayan yeni projesi New Cyprus Land kapsamında Kuzey Kıbrıs Arsaları Yatırım İhalesi’nin detaylarını basın mensuplarıyla paylaşan Dağ Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Dağ, yaklaşık 80 lot ile açılan ihalenin açık artırmasının, 25 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirileceğini söyledi.

Dağ Holding Konya merkez binasında yapılan toplantıda konuşan Doğan Dağ “New Cyprus Land projesi ile 7 bin konutluk, yaklaşık 40 bin kişinin yaşayabileceği yeni bir kent tasarlıyoruz. Yatırımcıların fiili ve online olarak katılabileceği ihalemizin açık artırması sonucunda hak sahibi olanlarla on gün içerisinde de sözleşmelerimizi imzalayacağız. Konya’nın bağrından çıkmış bir firmayız. Bugün Almanya ve Hollanda’da da şirketlerimiz var. New Cyprus Land projesi ile kendi ülkemizdeki vatandaşlarımızın da yatırım yapmasına vesile olmak istiyoruz” dedi.

“Türk Lirası borçlan, gelirin döviz olsun”

Kuzey Kıbrıs’ın yatırım potansiyeline dikkat çekerek, bölgenin sunduğu stratejik avantajları ve gelecekteki gelişim olanaklarını vurgulayan Dağ, “Kuzey Kıbrıs, gelişen altyapısı, turizm potansiyeli ve cazip yatırım fırsatları ile dikkat çekiyor. Biz orayı keşfedilmemiş bir elmas olarak görüyoruz. Ulaşımın gayet kolay olduğu bir bölge ve yatırım trendi yukarıya doğru gidiyor. Son bir buçuk yılda bile yatırımcılar açısından ciddi gelişimler var. Bu ihale ile yatırımcılar, bölgenin büyüme dinamiklerinden yararlanma şansı bulacaklar. New Cyprus Land, “Türk Lirası borçlan, gelirin döviz olsun” mottosuyla hareket ettiğimiz bir proje” şeklinde konuştu.

“Sürekliliği önemsiyoruz”

Yatırımcılara sunulacak arsa portföyünün detaylarını da paylaşan Doğan Dağ, Dağ Holding olarak yatırımcıların güvenini kazanmayı ve onlara en iyi yatırım fırsatlarını sunmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Altı ay önce Kuzey Kıbrıs’ta kurduğumuz 330 konutluk bitmek üzere olan bir projemiz var. Oradaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu yatırımın en önemli ayrıştırıcı farkı hisseli tapu değil, müstakil tapu olarak satış yapıyor olmamız. Bu da alıcı için büyük bir avantaj haline dönüşüyor. Ayrıca bu projede yol, su, kanalizasyon ve elektrik gibi yerel idarenin yapacağı hizmetleri de biz yapıyoruz. Bunu KKTC’de yapan ilk firma biziz. Sokak aydınlatmalarından trafolara kadar bütün hizmetleri biz gerçekleştirdik. Müşterilerimizin çıkarları doğrultusunda hareket etmeye de gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.