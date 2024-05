TKDK Şanlıurfa, kent ihracatını güçlendirecek projelere odaklandı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Mehmet Uçman, 21 martta IPARD-III 1. Başvuru Çağrı dönemi başlayan IPARD Programında süt, kırmızı et, beyaz et gibi sektörlerde olmayan vizyoner tesis projelerine yönelik başvurular aldıklarını açıkladı.

Yeni nesil projelerin hem sektörlere vizyon kazandırdığı hem de ihracata olumlu yansıdığını vurgulayan Mehmet Uçman, beyaz et sektöründe dondurarak kurutma (frezee dry) tesisi, kırmızı et sektöründe kesimhane & parçalama tesisine yönelik başvuruların kendilerini de memnun ettiğini aktardı.

Bugüne kadar Şanlıurfa’da tamamladıkları 622 proje ile başta kırmızı et, beyaz et, süt ürünleri sektörünün kapasite artışı ve modernizasyonunu sağladıklarını ifade eden Uçman, “Özellikle soğutarak kurutma alanında yeni nesil projeler alıyoruz. Eğer projemiz onaylanırsa, Şanlıurfa’da kanatlı etinde ilk kez Freeze Dry sistemine sahip bir tesis kurulacak. Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (BESİ OSB) 534 parselden 394’ü boş durumda. Bu parsellerin doldurulması için en az 250 proje bekliyoruz. Yine kırmızı et sektörüne vizyon kazandırmak üzere modern bir kesimhane tesisi ve kırmızı et parçalama tesisi kurmayı hedefliyoruz. Kent merkezinde maalesef bu alanda modern bir tesisimiz bulunmuyor. Bu tesisler ile birlikte besi sektörümüz önemli işleme tesislerine de kavuşarak entegre üretim modeline geçiş yapabilecek. Kesimhaneden çıkan karkas etler, parçalama tesisinde çeşitli ürünlere dönüştürülerek hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarımıza sunulacak” dedi.

Kooperatif destekleri noktasında diğer illerin gerisinde kalındı

Yeni dönemde tarıma dayalı sanayi işletmelerinin makine ve ekipmanlarının modernizasyonuna devam edeceklerini aktaran Mehmet Uçman, “Mega zeytin işleme ve yağ tesislerine ilişkin de önemli proje başvurularımız var. Ayrıca Antep fıstığının işlenmesi ile ilgili de çok sayıda başvurumuz oluyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar kentimizde 7 güneş enerji santralinin kurulumunu destekledik. Bu alanda hem saha hem de çatı tipi GES projelerine desteğimiz devam edecek. Kooperatiflerimize yönelik desteklerde diğer illerin gerisindeyiz. Şu ana kadar sadece Ceylanpınar’da faaliyet gösteren Düzova Tarmsal Kalkınma Kooperatifi’nin tarım makineleri yatırımlarına biçerdöver hibesi vererek destek olduk. Önümüzdeki çağrı döneminde Şanlıurfa’daki kooperatiflerden bu alanda projeler bekliyoruz. Çiftçilerimiz kooperatif çatısı altında birleşip kooperatif kururlarsa tarımımızın gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yaparız. Tüm destek konularımızda önemli başvurular alıyoruz” diye konuştu.

622 projeye bugüne kadar 1.2 milyar TL hibe sağlandı

Şanlıurfa’nın IPARD 1 ve IPARD 2 programlarından en çok yararlanan iller arasında yer aldığını anımsatan Mehmet Uçman, 622 proje ve 1.2 milyar TL’lik hibe tutarıyla kentin 5’inci sırada yer aldığını ifade etti.

TKDK kapsamında yapılan yatırım tutarının ise 2.4 milyar TL olduğunu belirten Mehmet Uçman, “IPARD 2 programı kapsamında sahada devam eden 40 projemiz var. Bu projeler tamamlandığında 70 milyon TL’lik hibe ödemelerini gerçekleştireceğiz. Tamamlanan projelerimiz sayesinde süt, süt ürünleri, kırmızı et, beyaz et, besicilik, arı yetiştiriciliği, tarım sektörlerinin modernizasyonunu ve kapasite artışını sağladık. Özellikle Avrupa standartlarında kurulan 10 süt ve süt ürünleri işleme, 3 süt toplama tesisimiz ve lavanta yağı üretim işletmemiz göğsümüzü kabartıyor. Aynı zamanda kırmızı et üretimi alanında 200 besi çiftçiliğinin kurulmasına destek verdik. Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesinde yer alan 150 çiftliğin 147’sine destek verdik. 100 civarı çiftlik faaliyet gösterirken diğerleri de hayvan alımı yapma çalışmaları yapmaktadır. Beyaz et sektöründe ise parçalama tesisi olan işletmelerimizin frigorifik lojistik altyapılarının gelişmesini sağladık. Bu tesislerimizde şimdi daha ileri düzey beyaz et işleme teknolojilerine yatırımlar planlanıyor. Bu sistem kurulduğunda Urfa’nın özellikle gelişmiş ülkelere yönelik ihracatına olumlu bir ivme kazanacak. Aynı zamanda meyve ve sebze kurutma tesislerimiz ile bakliyat işleme ve paketleme tesislerimizin kurulumu devam ediyor. Bugün itibariyle üretime başlayan firmalarımız var. Ayrıca desteklerimiz sayesinde kurulan soğuk hava depoları sayesinde nar başta olmak üzere pek çok yaş meyve sebze ürününün üretimi daha da hızlandı. Zeytin yetiştiriciliği ve yağ sanayiciliği alanında da modern tesisleri bölgeye kazandırdık” dedi.