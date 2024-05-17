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Dijital Keşfediş II, KTO Karatay’da başlıyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde "Dijital Keşfediş II: Dijital Çağ, Dijital Dünya, Değişim ve Geleceğe Hazırlanmak" temalı dijital sanat sergisi düzenleniyor.

Haber Merkezi
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Dijital Keşfediş II, KTO Karatay’da başlıyor
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MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Geçmişte The Journey of Being (Varolmanın Dijital Yolculuğu), Karatay Verse, Dijital Keşfediş etkinlikleri ile benzersiz bir öğrenme ve geleceğin teknolojileri ile etkileşim kurma ortamı sunan KTO Karatay Üniversitesi, “Dijital Keşfediş II” dijital sanat sergisinin ikincisine ev sahipliği yapıyor. 20-24 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan ve Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR) ile Yapay Zekâ (AI) destekli sanat eserlerinin yer alacağı sergi, Konya’da yine bir ilk olma özelliği taşıyor.

Özellikle gençlere dijital teknolojilerin gelişimi ile ilgili ilham verilmesi, yapay zekâ hakkında farkındalık oluşturulması ve farklı bir bakış açısı kazandırılması amaçlanan sergide, katılımcıların dijital dünyanın hayatımızdaki derin etkilerini anlama çabalarını destekleyerek, dijital çağın gereklilikleri konusunda kapsamlı bir perspektif sunulması hedefleniyor.

Dijital Keşfediş II, dijital sanata yeni bir soluk getiriyor

Etkinlik kapsamında, ayrıca dijitalle sanatın buluştuğu, dijital sanatın imkânlarının konuşulup tartışılacağı söyleşiler, simülasyon ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Mühendislik, güzel sanatlar, tıp, tasarım, psikoloji ve sosyal bilimler alanlarının dijitalle yorumlandığı birbirinden farklı etkinlikler ve spesifik konularda sunuşlar da düzenlenecek. Özel olarak tasarlanmış interaktif deneyim alanlarıyla, ziyaretçilere sadece gözlemci olmanın ötesinde eserlerle doğrudan etkileşimde bulunma imkânı sunacak. Cumhuriyetin ilk asrında üretilen sinema eserlerinden hazırlanan, İstanbul Dijital Sanat Festivalinde (İDAF) de sergilenen Anadolu Ajansı’nın “100 Yılın 100 Sinema Eseri” adlı çalışma da yine Konya’da dijital sanata ilgi duyanlarla buluşacak.

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