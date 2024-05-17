İş Bankası, sürdürülebilir tarım için İmeceMobil’i güçlendiriyor

MAHİR SOLMAZ – MEHMET NABİ BATUK / DİYARBAKIR

Türkiye İş Bankası ve iştiraklerinden tarım odaklı teknoloji şirketi İmeceMobil, Dünya Çiftçiler Günü’nde tarımın kritik önemi, sektördeki zorluklar ve çözümlerin masaya yatırıldığı “İş’le İmece Buluşmaları” etkinlik serisini Diyarbakır’da başlattı.

Buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, tarımda girdi maliyetleri, iklim değişikliği, su kaynaklarının yanlış kullanımı, genç nüfusun giderek azalması gibi sorunlara değindi. Teknolojinin etkin kullanımı, eğitim, doğru yöntem ve teşviklerle Türkiye’nin tarım alanındaki gerçek potansiyeline kavuşabileceğine işaret eden Sezgin Yılmaz, “100. yılımızda geleneksel bankacılık anlayışının ötesine geçerek tarımı, teknoloji ve finansla buluşturuyoruz. Tarım alanında aldığımız insiyatifler, ziraat fakülteleriyle düzenlediğimiz etkinlikler, ülkemizin verimli ovalarında açtığımız Tarım İhtisas Şubeleri, gerçekleştirdiğimiz çiftçi buluşmaları ve tarım teknolojisine dair genç girişimcileri destekleyen Workup Agri programımızla, kadın ve çocuk odaklı projelerimizle çiftçiye en çok kazandıran banka olma hedefiyle çalışıyoruz” dedi

İmece Mobil, entegre dijital tarım platformuna dönüştü

Çiftçilerin kullanımına sunulan İmeceMobil’in Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam ise uygulamayla ilgili hayata geçirdikleri yeni hizmetlerden bahsetti. Sağlam, “Çiftçilerimiz uygulama üzerinden hem finansa hem de uzman destekli uydu servisi, gübre planlama, tarla analiz sistemleri, zirai drone ile bitki besleme gibi akıllı tarım çözümlerine ulaşabiliyor. Sektör paydaşlarımızın tarım için entegre dijital tarım platformu olma yolunda adım adım ilerliyoruz” diye konuştu.

“Teknoloji ve dijitalleşme için tüm bankaların elini taşın altına koymalı”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da çiftçilerin yaşadığı en önemli sorununun finans kaynaklarına erişim ve sulama alanındaki yatırımların gecikmesi olduğuna dikkat çekti. Başkan Kaya, “Sadece Silvan Barajı’nın sulamaya açılmasıyla ülkemizi pamuk ithalatçısı ülke konumundan ihracatçı ülke konumuna getirir.”

Diyarbakır’da tarımsal mekanizasyon güçlendiriliyor

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar ise kentin tarımsal mekanizasyon standartlarını yükselmesine odaklandıklarını aktardı. Özellikle yerli sertifikalı tohum kullanımında Diyarbakırlı çiftçilerin farkındalığının artmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Atalar, akıllı traktörlerin ve sistemlerin de kentte yaygınlaştığını söyledi.

“Dış ticaret, üretim ve destekleme politikaları sistemsel ve entegre hale getirilmeli”

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde konuşan Gazetemiz Ekonomi Yazarı Ali Ekber Yıldırım, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak adına en başta planlı ve şeffaf tarım politikalarına ihtiyaç olduğunu aktardı. Devletin planlı üretim modeli için bazı hamleler yaptığını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: “Şuanda Güney Doğu’daki çiftçilerin en önemli gündemi pamuk ve buğday fiyatlarının ne olacağıdır. Bu ürünler tarlada büyürken, fiyatlar hala açıklanmış değil. Depolarda hala ciddi bir stok var. Aynı sorunları hayvan yetiştiriciliğinde de görüyoruz. Hayvan ithalatıyla maddi kaynak yaratıp hayvancılığı geliştirelim anlayışıyla sürdürülebilirliği sağlamamız çok zor.”