'TARSİM, çiftçiyi ve sigorta üretim kanallarını mağdur ediyor'

MALATYA / EKONOMİ

Toplantının ardından yazılı açıklama yayınlanan komite üyeleri, ilgili sorunların yetkili kurumlara iletildiğini ve çözüm beklediklerini belirtti. Açıklamada sahadaki bağımsız eksperler ve TARSİM uzmanlarının yaptıkları denetimlerde puanlandırma yapıldığını ve bağımsız bir eksperin TARSİM’in maaşlı personelleri tarafından denetlenmesini doğru olmadığı belirtildi.

Tespit ettikleri yanlış uygulamaların da yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aynı ada/parselde aynı eğim ve yükseklikte bulunan iki farklı bahçenin bir tanesine don hasarı verilip, bir diğerine verilmiyor. Buna fizyolojik sebep neden olarak gösteriliyor. Zirai don haritasında don olayı olacağı yayınlanıyor. Meteoroloji -3, -5 açıklamasına rağmen meyveler dökülüyor ürün kalmıyor. Ancak TARSİM bunu don olayı olarak kabul etmiyor. Verim tespiti ve hasarda eksperin ifade ettiği kilo ile sisteme yazılan kilo farklı oluyor. Bu da çiftçi ile üretim kanallarının sorun yaşamasına sebep oluyor. Don ihbarına giden eksperlerin hasar tespit yöntemlerinin farklığı çiftçiyi mağdur ediyor. Don ihbarına giden eksperler TARSİM bölge müdürlüğünden aldıkları direktif ve talimatlar doğrultusunda don hasarı verilen bahçedeki verimi düşük gösteriyorlar. TARSİM Bölge Müdürlüğü tarafından satış kanallarına herhangi bir eğitim ya da bilgilendirme toplantısı yapılmıyor. TARSİM Bölge Müdürlüğü yetkilileri Malatya'nın tek geçim kaynağı olan kayısının TARSİM üzerinde büyük bir yük olduğunu ifade edip, TARSİM’in Malatya'dan zarar ettiğini ve vatandaşın hakkına düşene şükretmesi gerektiğini beyan ediyor. Hasar olmayan bahçelerde verim tespiti sonuçları satış kanalları ekranlarına düşmemektedir ve itiraz girişi yapılamıyor.”