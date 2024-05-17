Eskişehir zeytinyağında markalaşıyor

EKONOMİ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Orta Sakarya Vadisinde zeytin yetiştiriciliğini artırmak, erken hasat soğuk sıkım ile natürel zeytinyağı elde etmek ve bu zeytinyağının minör bileşenlerinin yetkili laboratuvarlarda analizlerini yaptırıp bölgenin zeytine ve zeytinyağına kattığı değerleri belirlemek amacıyla hazırladığı projeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Anadolu’da Zeytin Baba olarak bilinen ve Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü olan Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya’nın danışmanlığında yürütülen proje adım adım büyümeye devam ediyor.

Projenin geldiği aşamayı ve elde edilen kaliteli zeytinyağı hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “2023 üretim yılında Sarıcakaya İlçesi Mayıslar mahallesindeki zeytin üreticilerinin bahçeleri tek tek gezilerek 21 üreticiye ait bahçeden 10 ton zeytin meyvesi toplanmaya karar verilmiştir. 10-24 Ekim 2023 tarihleri arasında erken dönem hasat yöntemi ile toplanan 10.300 kg zeytin, Sarıcakaya İlçesi Laçin mahallesinde bulunan arazimize getirtilen mobil zeytin işleme makinası ile işlenmiştir. İşlenerek elde edilen yaklaşık 1.000 litre natürel zeytinyağı şişelenmek üzere dolum tesisine gönderilmiş; aynı zamanda analizleri yaptırılmıştır. Bu analiz sonucuyla Orta Sakarya Vadisinde, Gemlik çeşidi zeytinlerden yüksek Biyofenol, Oleacin ve Oleokantal değerleri elde edilmiştir. Zeytinyağlarının dinlenme, filtreleme gibi süreçlerden sonra 100 ml ve 250 ml’lik şişelere dolumları yapılmıştır. Dolumları tamamlanan zeytinyağları, Belediyemize ait Üretici Marketlerde satışa sunulmuştur” dedi.