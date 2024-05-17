Kaymet Metal, 2029’a kadar 10 milyon Euro yatırım yapacak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Metal işleme sektörünün diğer sektörlere sağladığı girdi ve yaptığı katkı ile yarattığı istihdama dikkat çeken Kaymet Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emin Sönmez, bu durumun metal sektörünün imalat sanayindeki değerini arttığını söyledi. Metal sektörünün küresel bazda 2023 yılında 2,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını aktaran Emin Sönmez, “2023-2028 yılları arasında sektörün her yıl ortalama yüzde 4 büyümesi bekleniyor. Sektörümüz Türkiye’de ise 2023 yılında 60 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. 2023-2028 yılları arasında sektörün Türkiye’de de yıllık yüzde 5 büyüyeceği tahmin ediliyor” dedi. Türkiye’de metal sektörünün üretim ve işleme olarak 2 ana kategoride değerlendirilmesinin doğru olmadığını aktaran Sönmez, “Sektör hak ettiği desteği alırsa teknolojiye dayalı katma değerli üretime geçişi daha hızlı şekilde tamamlar” dedi.

“Yapay zekâ uygulamalarını hayata geçireceğiz”

Sınırda karbon uygulaması ve artan lojistik maliyetleri gibi önemli sorunlarla karşılaşmalarına rağmen yatırım planlarını aksatmadıklarını dile getiren Emin Sönmez, “2024-2026 arasında 5 milyon Euro yatırımla kapasitemizi ve kabiliyetlerimizi arttırmak üzere en az iki adet yüksek KW gücüne sahip ve büyük tablalı sac lazer, yine üst düzey otomasyon sistemlerine sahip boru lazeri, yüksek kalınlıklarda hassas büküm yapabilen abkantlar, robotik büküm tesisi, kaynak otomasyonları, ABD’de şirketleşme, yurtdışı fuar katılımları ve yeşil dönüşüm çalışmaları yapacağız. 2025-2027 yıllarında 2 milyon Euro yatırımla tam otomatik kaplama tesisi, Amerika’da pazarlama faaliyetleri, 2 MVA arazi GES yatırımı ve su ayak izini azaltmaya yönelik çalışacağız. 2027-2029 yılları arasında ise 3 milyon Euro yatırımla makine haberleşmesi ve tam otomasyon üretim prosesleri ile karanlık fabrika konseptine geçeceğiz. Ayrıca satış ve pazarlama süreçlerinde yapay zekâ uygulamalarını gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Sönmez, 2021-2023 yılları arasında da yaklaşık 7,5 milyon Euro’luk bir bütçeyle dönüşüm için çeşitli makine yatırımlarını, dijital altyapıya yönelik yatırımları ve yıllık 1.5 MVA’lık enerji tüketiminin tamamını karşılayan GES yatırımını hayata geçirdiklerini, yurt içinde ve dışında önde gelen firmaların metal işleme partnerliğini yapmaya başladıklarını söyledi.

“Karanlık fabrika olacağız”

Kaymet Metal Genel Müdürü Emin Sönmez’in paylaştığı verilere göre; 2022 yılında Türkiye’de 21,1 milyar dolarlık çelik ihracatı gerçekleşti. 19 milyon ton olan bu rakamın kilo başı ihracat değeri ise 1,1 dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin çelik üretim kapasitesi ise yaklaşık 53 milyon ton. Bu kapasitenin tamamının kullanıldığı ve ihraç edildiği düşünüldüğünde Türkiye’nin yapabileceği toplam çelik ihracatı 58 milyar dolara ulaşabilir. Türkiye’nin pazardaki kilo başı ihracat rakamını artırması için metalin işlenerek katma değerli halde ihraç edilmesi gerektiğini dile getiren Sönmez, “Kaymet olarak 5 yıllık stratejik planımızı, ihracata katkı sağlayacak şekilde biçimlendirdik. Yapacağımız yatırımlar ile insansız ve akıllı tesis olarak nitelendirilen ‘karanlık fabrika’ olacağız. Yönetim süreçlerinde yapay zekâdan faydalanacağız. Yapacaklarımız ile dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm tamamladığımız gibi sürdürülebilir de olacağız. Kaymet Akademi ile sürekli eğitim, katma değerli üretim, ihracatta yeni pazarlar, ihracat değerini kilo başı 5 dolara yükseltmek ve yüzde 50 kadın istihdamı gibi hedefler de koyduk” diye konuştu.