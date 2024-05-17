Eskişehir Madencilik Kümesi’nde Metin Çekiç güven tazeledi

ESKİŞEHİR

Geçmiş dönemde küme olarak madencilik sektörünün gelişimi için önemli çalışma ve başarılara imza attıklarını belirten Metin Çekiç, “Eskişehir Madencilik Kümesi yönetimi olarak iki dönemdir iş başında olmamıza rağmen sektörün ve kamu kuruluşlarının itibar ettiği prestiji yüksek ve kurumsal kültürü oluşmuş bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Kümemizin saygınlığını ve bilinirliğini arttırmak için var gücümüzle çalıştığımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

Cevherim Sensin’ projesi kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Fakültesi öğrenci bursiyerleriyle ve bölüm öğretim üyeleri ile bir araya geldiklerini anlatan Çekiç, “Eskişehir Madencilik Kümesi ve sektör olarak geleceğin maden mühendislerine hep yanlarında olduğumuzu anlattık. Bu proje kapsamında verdiğimiz asgari ücret kadar karşılıksız burs çok etkili oldu. Maden Fakültesi Bölüm Başkanı Halil İpek, Adnan Konuk hocamız, Maden Fakültesinden hocalarımız ve burs verdiğimiz 17 öğrencimizle bir toplantı yaptık. Bu burs sayesinde hem öğrencilerimizin üniversitelerin yer bilimlerini tercih etmede ilk tercihleri olmasını sağladık, hem de sektörümüzün nitelikli elemanlara ihtiyaçlarına bir katkıda bulunduk”

Olağan Genel Kurul sonrası Eskişehir Madencilik Kümesi’nin yönetim kuruluna Hamza Tınaz, Mehmet Rallas, Muzaffer Kızıldağ, Berna Kızılbük, denetim kurulunda ise Metin Atıcı, Fatih Altınay ve Emre Ünal seçildi.