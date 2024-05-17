Yarının Köyleri Projesi, Taraklı’da hayat bulacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonu ile “Yarının Köyleri” projesi kapsamında, Taraklı’da bir dijital merkez açılmasına ve Taraklı özelinde kırsal kalkınmaya katkıda bulunacak faaliyetlerin belirlenmesine yönelik ilk adım “Yarının Köyleri Yol Haritası Çalıştayı” ile atıldı.

Çalıştay, yerel paydaşların görüşlerini almak ve yol haritasını birlikte oluşturmak amacıyla kamu kurumlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve fikir önderlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Geniş katılımlı çalıştayın çıktılarıyla, projenin gelecek adımları için bir yol haritası oluşturulacak. Bu yol haritası; Taraklı’da yapılacak faaliyetlerin tasarlanmasını ve odaklanılacak yöresel ürünlerin belirlenmesini sağlayacak.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Birleşmiş Milletler Türkiye Proje Yöneticisi Cem Bayrak ve UNDP Proje Temsilcileri, Trendyol Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Uzmanı Erman Öztürk ve Trendyol Proje Temsilcileri ile kurum temsilcileri, daire müdürleri ve STK temsilcileri iştirak etti.

Toplantının açılış töreninde konuşan Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı söz konusu uluslararası projede SATSO öncülüğünde Taraklı’nın yer almasından memnuniyet duyduklarını belirterek Taraklı’da SATSO’ya ait Fenerli Konak’ın çocukların ve ilçenin gelişimine yönelik böyle bir projede değerlendirilmesinden dolayı SATSO’ya teşekkür etti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ da yaptığı konuşmada uluslararası önemli bir projede Sakarya’nın yer almasından memnuniyet duyduklarını ve bu proje kapsamında Taraklı’daki Fenerli Konak’ın çocuklar ve bölgenin geleceği adına dijital eğitim merkezi olarak değerlendirilecek olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Başkan Altuğ konuşmasında şunları dile getirdi;

“Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak paydaşlarımızla birlikte bu projenin Sakarya ayağında yürütücülüğünü ve ev sahipliğini yapacağız. Proje, bizi sürdürülebilir bir geleceğe doğru taşıyacak çözümler üretmeyi amaçlıyor. Yarının Köyleri Projesi küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde, yerel düzeyde gerçek değişimler yaratmayı amaçlamaktadır. Bu projenin sadece bir başlangıç olduğunu, gerçek değişimin ancak ortak bir vizyon ve iş birliğiyle mümkün olabileceğini unutmamalıyız. Taraklı ilçemizdeki Fenerli Konak’ımız da bu proje kapsamında önemli bir merkez olarak değerlendirilecek. Fenerli Konak’ın ilçemizin ve özellikle ilçemizdeki çocukların yeni nesil teknolojileri yakalayabilmesi anlamında değerlendirilecek olması bizler açısından projeyi daha anlamlı kılmaktadır.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler temsilcilerine katkıları ve Sakarya ayağındaki destekleri için şimdiden teşekkür ediyorum. Taraklı turizm anlamında önemli bir ilçemiz, Yarının Köyleri Projesi ile dijital tarım uygulamaları ve dönüşümün de önemli bir yüzü ve örneği olacağına inanıyorum.”

Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu da sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünü geliştirerek Anadolu’nun yöresel ürünlerini markalaştırmayı hedefleyen Yarının Köyleri Projesi kapsamında Taraklı’da, akıllı tarım uygulamaları başlayacak olmasının önemine değinerek, “Marka ve destinasyonlar ticarileşmeden markalaşabilir. Söz konusu proje bu açıdan önemli ve anlamlı bir proje. Ülkemizin marka değeri olan Trendyol ve Birleşmiş Milletler SATSO ve Taraklı ile güzel bir markalaşma yolculuğu yaşayacağımıza inanıyorum. Taraklıyı eksilmeden aşınmadan geliştirmeliyiz. Sahip olduğu değerleri eksiltmeden kaybetmeden yenilerini ekleyebilelim. Taraklı bir köy değil ama değerleriyle geleneklerimizi yaşatan bir bölge. Taraklı’nın değer artışına katkı sunacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Birleşmiş Milletler ve Trendyol Yetkilileri projenin başlangıcı ve süreçleri ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Projenin adımları belirlendi

Karşılıklı Fikir alışverişi ve soru cevap yönetimi ile gerçekleştirilen çalıştayın çıktılarıyla, projenin gelecek adımları için bir yol haritası oluşturulacak. Bu yol haritası; Taraklı’da yapılacak faaliyetlerin tasarlanmasını ve odaklanılacak yöresel ürünlerin belirlenmesini sağlayacak.

Akıllı tarım uygulamaları

Sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünü geliştirerek Anadolu’nun yöresel ürünlerini markalaştırmayı hedefleyen Yarının Köyleri projesi kapsamında Taraklı, akıllı tarım uygulamalarıyla tanışacak. Köyde dijital tarım ekipmanları kurulacak. İklim/açık hava istasyonları, toprak nemi ölçüm istasyonları, pompa otomasyon cihazları gibi sistemler sayesinde veriye dayalı ilaçlama, sulama, ekim ve analiz için altyapı oluşturulacak. Akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecek. Böylece tarımsal verimin artmasına, yerel ürün kalitesinin iyileştirilmesine, maliyetlerin düşürülmesine ve doğanın korunmasına katkı sağlanacak.

Yarının Köyleri projesi ile aynı zamanda köylülerin el emeğiyle ürettiği ürünlerin dijital dünyada tüketicilerle buluşmasına fırsat yaratılacak.

Dijital merkezde eğitim ve danışmanlık hizmetleri

Kurulacak Merkezde; gençler, kadınlar, engelliler başta olmak üzere tüm üreticilere e-ticaret, e-ihracat, ürün geliştirme, markalaşma, paketleme, finans, kalite gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Tüm bu hizmetlerden çevre köylerden gelen katılımcılar da faydalanabilecek.

Çocuklar için kodlama ve robotik atölyeleri

Projenin en önemli uygulama alanlarından biri olan dijital merkez, aynı zamanda çocukları geleceğin dünyasına hazırlama görevini de üstlenecek. Yüksek nitelikli bilgisayarlar, ürün fotoğrafçılığı ekipmanları, robotik ve kodlama setleri ve 3D yazıcılar gibi teknolojik imkanlarla donatılacak merkez, köy sakinlerinin dijital dünyaya entegrasyonunu hızlandıracak. Ortaokul öğrencileri merkezde dijital becerilerini geliştirmek için robotik ve kodlama eğitimleri alabilecekler.

Kültürel miras korunacak

Trendyol ve UNDP iş birliğiyle hayata geçirilen Yarının Köyleri projesi, kırsal ekonomileri canlandırmayı, kültürel mirası korumayı ve kapsayıcı büyüme için yenilikçi yollar oluşturmayı amaçlıyor.

SATSO’nun Fenerli Konak’ı dijital merkez olacak

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın himayesinde olan Taraklı Fenerli Konak projenin en önemli uygulama alanlarından biri olan dijital merkez, aynı zamanda çocukları geleceğin dünyasına hazırlama görevini de üstlenecek.

Yüksek nitelikli bilgisayarlar, ürün fotoğrafçılığı ekipmanları, robotik ve kodlama setleri ve 3D yazıcılar gibi teknolojik imkanlarla donatılacak merkez, köy sakinlerinin dijital dünyaya entegrasyonunu hızlandıracak. Ortaokul öğrencileri merkezde dijital becerilerini geliştirmek için robotik ve kodlama eğitimleri alabilecekler.

Adana ve İzmir’den sonra Yarının Köyleri Projesi’nin 3’ncü ayağı Sakarya olan Proje’nin kısa zaman hayata geçirilerek Taraklı’da dijital merkezin açılması planlanıyor.