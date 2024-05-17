ERİAD Başkanı Şentuna’dan Eskişehir’e termal turizm yatırımı daveti

ESKİŞEHİR

Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) ile RUMELİSİAD ve BULTİŞ iş birliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi” yoğun bir katılımla Belgrad’da gerçekleştirildi.

Eskişehir’in de sanayi, ticaret ve turizm başlıklarında öne çıktığı zirveye Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Türk Büyükelçi Hami Aksoy, Bulgaristan'ın Belgrad Büyükelçisi Petko Doykov, Ticaret Ateşemiz Yasemin Yüce, Halkbank Belgrad İcra Kurulu Başkanı Aziz Arslan’ın yanı sıra çok sayıda sanayici ve iş insanı iştirak etti.

Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Momirovic, zirvede yaptığı konuşmada, ülkesinin dünyadaki ekonomik gelişmeleri izlediğini söyledi. İkili iş birliklerine önem verdiklerini dile getiren Momirovic, "Türkiye ile ticaret hacmimiz sürekli artıyor. Büyük altyapı projelerinde ortaklık yapıyoruz ve bu da ticaret hacmimize olumlu yansıyor. Türkiye ile Sırbistan arasında 2023 yılında 2,3 milyar avroluk ikili ticaretimiz oldku. İki ülke arasındaki ticaretin daha da artmasını umuyorum. Sırbistan ile Bulgaristan arasındaki ikili ticaret hacmi de son 10 yılda büyüdü" diye konuştu.

Zirvenin ev sahiplerinden ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna ise zirvede yaptığı konuşma ile Eskişehir’in ticari ve kültürel birikimlerini çok yönlü olarak öne çıkarttı. Şentuna, özellikle Eskişehir’in termal kaynakları konusunda ERİAD olarak başladıkları projeyi anlatarak yatırımcıları termal turizm yatırımları için Eskişehir’e davet etti. Zirvede yapılan ikili iş görüşmelerinde ise imalat sanayiinden raylı sistemlere kadar pek çok alanda talepler alındı.

“Zirveden önemli kazanımlar elde ettik”

Bu talepleri Eskişehir’de ilgili firmalarla paylaşacaklarını belirten Şentuna, sözlerine şöyle devam etti:

“ERİAD olarak Belgrad’da görüşme ve ziyaretlerimize devam ediyoruz. Büyükelçiliğimizi de ziyaret ettik ve orada da Eskişehir’de üretilen Devrim Otomobili tarihini ve cam sanatçıları tarafından üretilen küçük bir modelini ziyaret ederek şehrimize yapılabilecek önemli yatırımlar konusunda küçük bir brif verdik. Her yönüyle bu zirveden önemli kazanımlar elde ettik ve ilerleyen dönemde bunun meyvelerini toplayacağımızı umuyorum. Hem Balkan kültürü ve dayanışması hem de şehrimizi temsil adına elde ettiğimiz bu başarı için tüm yönetim kurulumuza ve ERİAD üyelerine teşekkür ediyorum. Paydaşlarımız RUMELİSİAD ve BULTİŞ’in değerli temsilcilerine de şükranlarımı sunuyorum”