Gaziantep’in coğrafi işaretli ürünleri Ankara'da tanıtıldı

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 80. Genel Kurulu dolayısıyla Ankara TOBB İkiz Kulelerde yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stantlar açıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda oda ve borsanın stant açarak kendi şehirlerinin yöresel zenginliklerini tanıttığı fuarda, UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep’in coğrafi işaret tescilli ürünlerinin sergilendiği GTB standı ziyaretçilerin beğenisini topladı.

GTB tarafından Gaziantep adına coğrafi işaret tescili alınan 24 ürünün tanıtıldığı stant, fuarın ilk günü çok sayıda oda ve borsa başkanı ile TOBB delegeleri tarafından ziyaret edildi.

“Gaziantep, coğrafi işaretli ürünlerde Türkiye’de ilk sırada”

Gaziantep’in coğrafi işaretli ürün sayısı bakımından Türkiye’de ilk sırada yer aldığını kaydeden GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep’in 105 tescilli ürününün bulunduğunu ifade etti.

Gaziantep’in geleneksel ürünlerini yaşatmak, geleceğe taşımak ve katma değer sağlamak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde coğrafi işaret tescil çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Akıncı, GTB’nin Gaziantep adına 24 ürüne coğrafi işaret tescil belgesi aldığını 2 ürün için de başvuruda bulunduğunu sözlerine ekledi.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da, coğrafi işaretli ürünlerin Gaziantep’in asırlık geleneksel lezzetlerinin günümüze yansıması olduğunu dile getirdi.

Gaziantep’in tescilli ürünlerinin büyük çoğunluğunu tarımsal ürünler veya kaynağını tarımdan alan ürünlerden oluştuğunu belirten Tiryakioğlu, “Gaziantep köklü bir geçmişe ve kültürel anlamda zengin bir mirasa ev sahipliği yapmakta. Gerek yeme-içme gerekse el sanatları açısından bu topraklarda yaşamış tüm medeniyetlerin ortak izlerini üzerinde taşımakta. Günümüzde halen yaşatılan bu değerlerimizin önemli bir ayağını ise coğrafi işaretli ürünlerimiz oluşturmakta. Bu nedenle şehrimizin yöresel ürünlerinin aslına uygun bir şekilde üretilerek, geleceğe taşınmasına borsa olarak katkı vermeye çalışıyoruz” dedi.

Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiler

Genel Kurulun ilk günü GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı ve GTB TOBB Delegeleri, GTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Yıldırım ile birlikte, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ nu makamında ziyaret ettiler..

Akıncı ziyarette, borsanın faaliyetleri, hayata kazandırdığı projeler, yeni dönem hedefleri ve sürdürülen coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında bilgiler verdi.