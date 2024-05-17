6. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi Sırbistan’da gerçekleştirildi

EKONOMİ/BURSA

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ticaret köprüsü olmaya devam ediyor. RUMELİSİAD öncülüğünde, Bulgar-Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ) ve Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) bu yıl 6.sı düzenlenen Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirildi. 2 gün süren program kapsamında; Sırbistan ile ekonomik iş birliği ve yatırım imkanları ele alınırken, çok sayıda B2B görüşmeye imza atıldı.

Programda konuşan Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin her geçen yıl daha da arttığına vurgu yaparken, yapılan güçlü iş birliği ve çalışmaların mevcut iş hacminin artmasına önemli katkılar sağladığını söyledi. Türkiye ile Sırbistan arasında 2023 yılında 2,3 milyar euro seviyesinde ticaretin gerçekleştiğine değinen Momirovic, Türkiye'deki iş insanları için Sırbistan’da avantajların bulunduğunu sözlerine ekledi.

“Ekonomik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz”

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy programdaki konuşmasında “Balkanlar ile tarihten gelen köklü bağlarımız bulunmaktadır. Bu köklü bağların ekonomik ve ticari açıdan güçlendiği bir dönemden geçiyor. Sırbistan'da faaliyet gösteren bini aşkın şirketimiz ve 20'ye yakın fabrikamızla ikili ekonomik ilişkilerimizi her geçen gün güçlendiriyoruz. Bulgaristan da Sırbistan ile birlikte komşumuz, bu üç ülkenin ekonomide önemli işler yapacağına inanıyoruz. Türkiye ile Sırbistan arasındaki kültürel ilişkiler de her geçen gün gelişiyor. Bu zirve, Sırbistan'daki yatırım fırsatlarının tanıtımı için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Belgrad Büyükelçisi Petko Doykov da “Bulgaristan-Türkiye ve Sırbistan arasında böyle bir organizasyonun gerçekleşmesi, mevcut iş birliğinin ve ticaret hacminin artması açısından çok faydalı oldu. Çünkü Bulgaristan, 3 ülkenin de bağlantı noktasında yer alıyor. Hem Bulgar Türk iş adamları hem de Sırbistan’daki iş insanları açısından buradaki ikili iş görüşmeleri çok değerli oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

“Uzun vadede 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi”

Açılış programında konuşan RUMELİSİAD Başkanı ve Sırbistan'ın Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp de Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ekonominin yanı sıra güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu dile getirirken “Sırbistan ile Türkiye ilişkileri özellikle son yıllarda atılan pozitif adımların da etkisiyle, tarihin en iyi seviyesine gelmiş durumda. Öyle ki geçtiğimiz yılın ticaret hacmi 2 milyar dolar seviyesine çıkarken, her yıl yeni rekorlara imza atılıyor. Uzun vadede ise 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleri belirlenmiş durumda. İş dünyası temsilcileri olarak bizler de bu köklü bağlardan aldığımız güçle, karşılıklı iş birliğimizi kuvvetlendirme ve ticari faaliyetlerimizi daha geniş bir çerçevede yaygınlaştırmak adına sorumluluk almaya devam ediyoruz. Kurulacak başarılı iş bağlantıları, Balkan coğrafyasındaki ülkelerimizin refahını artırmak açısından büyük önem taşıyor. Bu bakımdan, bugün yapılacak görüşmelerin ardından ortaya çıkacak yeni fırsatların ve yatırımların, karşılıklı olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Alp ayrıca “Balkanlar ve Türkiye arasında köprü vazifesi gören derneğimiz, 26 farklı sektörde 50 binin üzerinde istihdamın ve 160 ülkede 1 milyar dolar seviyesinde ticaret hacminin de temsilcisi konumundadır. Bugüne kadar hem Türkiye’de hem Balkanlarda ticaretten ekonomiye, genç işsizliğin önlenmesinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve tarihi değerlerin yenilenmesine kadar pek çok alanda önemli projeleri hayata geçirdik, yeni projelerle birlikte bu yöndeki çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.