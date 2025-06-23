Gebze Teknik Üniversitesi, sürdürülebilirlikte dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında

Kocaeli

Dünya genelinde 130 ülkeden 2 bin 526 üniversitenin değerlendirildiği THE 2025 Etki Sıralaması sonuçları, bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlenen Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi kapsamında açıklandı. Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne (SKH) katkılar baz alınarak yapılan sıralamada GTÜ, 801-1000 bandına girerek sürdürülebilirlik alanında büyük bir başarı ortaya koydu.

GTÜ, genel sıralamadaki yerinin yanı sıra, bazı tematik alanlarda gösterdiği performansla da öne çıktı. “Sanayi, Yenilik ve Altyapı” (SKH 9) ile “Sorumlu Tüketim ve Üretim” (SKH 12) kategorilerinde 101-200 bandında yer alan üniversite, “İklim Eylemi” (SKH 13) alanında 301-400, “Temiz Su ve Sanitasyon” (SKH 6) hedefinde ise 401-600 bandında sıralandı. Böylece GTÜ, bu dört kategoride dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alma başarısı gösterdi.

“Sürdürülebilir gelecek için üniversiteler öncü”

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, THE Etki Sıralaması’nın yalnızca akademik başarıları değil, üniversitelerin topluma ve çevreye sağladığı katkıları da ölçtüğünü vurguladı. GTÜ’nün uluslararası alanda kazandığı bu tür başarıların, Türkiye’nin yükseköğretimdeki küresel rekabet gücüne de katkı sunduğunu belirten Mantar, “Bu sıralamadaki konumumuz, üniversitemizin bilimsel araştırmaları, eğitim programları ve toplumsal projeleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada etkin bir rol oynadığını kanıtlamaktadır” ifadelerini kullandı.