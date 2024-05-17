ŞUTSO, Kuzey Irak’la ticareti güçlendirecek adımlarını sürdürüyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkan V. Mehmet Tatlı başkanlığında Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

ŞUTSO Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz ay Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne gerçekleştirdiği ziyaretlerin değerlendirildiği toplantıda, Kürdistan Bölgesi ile turizm, ticaret ve lojistik bağları güçlendirecek yeni adımlar konuşuldu.

ŞUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Metin İlengiz, Kuzey Irak ziyareti ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Bölgede Erbil Ticaret ve Sanayi Odası, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası ile Kurdistan Ekonomi Bakanlığı’na ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Metin İlengiz, iki bölge arasında gıda, makine, elektro mekanik sektörlerinde ciddi bir ticari potansiyel bulunduğunu aktardı.

İlengiz, “Erbil ve Duhok kentlerinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretle ilgili rapor hazırlanıyor. Bu alanda arkadaşlarımız çalışıyor. Bu raporlarda iki bölge arasındaki iş insanlarını ürün ve hizmet bazında doğru verilerle bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bölgede pek çok üründe ciddi ihracat potansiyelimiz var. Bu ticari potansiyeli etkin bir şekilde değerlendirmek açısından Erbil ve Duhok’ta kurduğumuz iş birliklerimizi daha da geliştireceğiz. Ayrıca kültür ve sağlık turizmi açısından da ciddi fırsatlar bizi bekliyor. Bölgeler arasındaki lojistik altyapıyı güçlendirerek önümüzdeki her fırsatı etkin bir şekilde değerlendireceğiz” dedi.