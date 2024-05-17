‘Sadece coğrafi işaretli ürünlerimizle milyonlarca dolarlık tedarik zinciri kurabiliriz’

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

İngiltere Hükümeti ve Birleşik Krallık tarafından desteklenen tek gıda fuarı olan aynı zamanda İngiltere'nin en büyük gıda fuarı olan IFE London Fuarı’na katılan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Üyesi ve Jelkim Bioteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Gerger, fuar izlenimlerini Ekonomi Gazetesi’ne anlattı.

Katılımcıların özellikle tüketime hazır, dondurulmuş ve kurutulmuş gıda ürünlerine yönelik talebinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Serhat Gerger, Türk gıda endüstrisinin de bu alandaki Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermesi gerektiğini kaydetti. Özellikle tatlı ve dondurulmuş meyvede ciddi bir ticari hacim potansiyeli olmasına rağmen Türk üreticilerin bunu değerlendiremediğini ifade eden Gerger, “Katılımcılar arasında en yüksek ilgiyi Çin’in yerel tatlısı Mochi gördü. Ayrıca Tofu’da yüksek talep gören ürünler arasındaydı. Öte yandan dondurulmuş pek çok çeşit meyve ve tatlı da fuarda ilgi toplayan ürünler oldu. Dondurulmuş ve kurutulmuş gıdaların sağlıklı, hijyenik ve döneminin dışında da tüketilir olması tüketicilerin bu yöndeki taleplerini artırıyor. Yani sektör artık hazırlaması pratik kaliteli ve belgeli gıda ürünlerine dönüyor. Buradaki yeni tüketim trendini biz de es geçmemeliyiz. Türk markaları, Türkiye’nin ortak standında yer aldı. Temsiliyet anlamında iyiydi. Ancak kurumsal katılımların bir şekilde artırılması lazım. Yerel tatlılarımız ve meyvelerimizden oluşan bir stant açılması küresel gıda sektörünün ülkemize yönelik bakış açısını daha da iyileştirebilir. Pek çok meyve ve sebzenin ana vatanı olan ülkemizin ve kentimizin potansiyelini iyi değerlendirmek adına daha ciddi portföyler hazırlamalıyız” dedi.

"Tanıtımı olmayan ürüne talep olmaz"

IFE London, DUBAİ Gulfood ve SIAL Paris fuarlarının dünya gıda sektörüne yön gösteren fuarlar olduğuna dikkat çeken Serhat Gerger, IFE London’da gıda ürünlerinin yanı sıra yeni nesil makine teknolojilerinin de yer aldığını söyledi. Önümüzdeki eylül ayında SIAL Paris’e de katılım sağlayacaklarını ifade eden Gerger, “SIAL Paris’e ülkemizden daha fazla katılım olacak. Şanlıurfa olarak orada da yer alacağız. Gıda sektöründeki yeni ürünleri ve makine teknolojilerinin takibini oradan da sürdürüp kentimizdeki ve bölgemizdeki gıda sanayicilerine aktaracağız. Fuarlardaki gıda ürünlerini kendi şehrimizin ve ülkemizin ürünleri ile karşılaştırdığımızdan gerçekten de sahip olduğumuz potansiyelin farkında değiliz. Sadece Coğrafi İşaretli ürünlerimizle bile onlarca yeni pazara giriş yapabilir, milyonlarca dolarlık tedarik hatları kurabiliriz. Özel ürünlerimizi kurutma ve dondurma yöntemiyle tüm dünyaya ihraç edebiliriz. Gıda sanayicilerimiz bize gelen bir talep yok diyebilirler. Ancak ürünlerimizin tanıtımının yapılmadığını unutmayalım. İnsanlar bilmedikleri ürünleri talep etmezler. Hem tarım hem sanayi hem de kültür açısından hiçbir eksiğimiz yok. Yeter ki güncel

"ŞUGİOSB’deki altyapı yatırımları hızlandırılmalı"

Şanlıurfa’nın tarım ve gıda üretimine yüksek katma değer sağlaması için kurulan Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Serhat Gerger, fabrika inşaatlarının hızla devam ettiğini aktardı.

Bölgede üretime geçen firmalar olduğunu ancak elektrik, su, telekomünikasyon ve doğalgaz altyapısının kurulamaması nedeniyle bazı fabrikaların üretime ağırlık veremediğini sözlerine ekleyen Gerger, “Altyapı yetersizliğinden dolayı yatırımcılarımızın üretim hevesleri zayıflamış durumda. Şuan yatırımcılarımız bölgede köy elektrik hatlarıyla, yer altı suyuyla yüksek maliyetli mobil sistemlerle sanayicilik yapmaya çalışıyor. Yerel kurumlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Ancak onların da yapabileceği noktalar sınırlı. Bu yüzden yerelde bu sorunların çözüleceğini düşünmüyoruz. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığımızın buradaki altyapı yatırımlarını hızlandıracak yeni girişimlerde bulunmasını bekliyoruz. Özellikle buğdayımız, mercimeğimiz özel aromalı domateslerimiz, biberlerimizle son tüketiciye yönelik pek çok katma değerli ürün çıkartabiliriz. Bu potansiyeli dış pazarlarımızda etkin bir şekilde değerlendirmek için bakanlığımızı taşın altına elini koymaya davet ediyoruz.”