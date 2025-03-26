DAĞDER Başkan Adayı Demir, ekonomi odaklı kalkınmayı sağlayacak

EKONOMİ/BURSA

Bursa’da Dağ yöresinin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan DAĞDER’in başkanlık seçimleri yaklaşırken, adaylardan İsmail Demir ekonomi ağırlıklı projelerini yüzlerce kişilik bir iftar programında açıkladı. Demir, özellikle tarım, hayvancılık, kooperatifçilik ve eğitim alanlarında bölge ekonomisini canlandıracak projelerle dikkat çekti. İsmail Demir’in sunduğu projeler arasında en dikkat çekeni, DAĞDER Sigorta girişimi oldu. Demir, bu modelin yüzde 10 başarı sağlaması halinde derneğe yıllık ortalama 60 milyon Euro gelir kazandıracağını belirtirken, bu gelirin bölge kalkınmasına önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Yerel kalkınma desteklenecek

Demir, bölgenin temel geçim kaynaklarından olan tarım ve hayvancılığı desteklemek için hibe programları ve üretici destek komisyonları kuracaklarını duyururken çiftçilerin mahsullerini daha iyi şartlarda pazarlayabilmesi için soğuk hava depolarının inşa edileceğini açıkladı. Yerel kalkınma projeleri kapsamında kadın üreticilere yönelik özel bir kooperatif modelini de gündeme getiren Demir, kadın üreticilerin el emeği ürünlerinin DAĞDER Organik Marketler aracılığıyla satışa sunulacağını ve bölgesel ekonomiye katkı sağlanacağını belirtti.

Eğitim alanında da yatırımlar planlayan Demir, DAĞDER Eğitim Kurumları ile gençlere ücretsiz eğitim imkânı sunacaklarını, Aynı zamanda yıllık en az 500 öğrenciye burs sağlanarak dağ yöresindeki gençlerin eğitimden mahrum kalmaması hedeflediklerini söyledi.

Dört dağ ilçesi başta olmak üzere hemşerilerin yaşadığı farklı bölgelerde aktif temsilcilikler açarak derneğin etkinliğini artırmayı planladıklarını belirten İsmail Demir, yönetimde ise şeffaf bir mali yapı oluşturacaklarının altını çizdi. Bölgede gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla fuarlara katılım sağlayacaklarını, yerel ürünlerin pazarlanması için yeni satış kanalları oluşturacaklarını ifade eden Demir, aynı zamanda sanata ve kültüre de destek verileceğini belirtti.