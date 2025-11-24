Dağsuyu: “Enerji sektöründe kadınların konumunu stratejik hedef olarak görüyoruz”

ADANA/EKONOMİ

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, kadın istihdamını en çok artıran şirketler arasında Türkiye 2’ncisi olarak, OSBÜK 2025 OSB Yıldızları Araştırması’nda da dört kategoride ilk 10’a girerek, kadın istihdamı ve Ar-Ge performansında başarılarını tescillediklerini söyledi.

Beta Enerji, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) düzenlediği 2025 OSB Yıldızları Araştırmasında dört kategoride Türkiye genelinde ilk 10’a girdi. Şirket aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde gerçekleşen Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nda kadın istihdamını en çok artıran şirketler kategorisinde 2’nci oldu.

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artıran şirketler arasında olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Enerji sektöründe kadınların daha görünür ve güçlü bir şekilde yer almasını stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak bugün Beta Enerji’de yönetici pozisyonlarındaki kadın çalışan oranımız yüzde 40’a ulaştı. Sanayi üretiminden Ar-Ge merkezimize, mühendislik kadrolarımızdan saha ekiplerimize kadar, kadın çalışanlarımızın yetkinlikleri ve katkıları şirketimizin sürdürülebilir başarı yolculuğunun en önemli unsurlarından biri. Bu ödül, çeşitliliği ve eşit fırsatları odağına alan kurum kültürümüzün bir yansımasıdır” dedi.

Dağsuyu OSB Yıldızları araştırması hakkında da şunları söyledi: “OSBÜK tarafından açıklanan 2025 OSB Yıldızları Araştırması’nda dört kategoride ilk 10’da yer almamız ise üretim gücümüzün, Ar-Ge yatırımlarımızın ve istihdama katkımızın istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Teknoloji ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımları sürdürürken, insan kaynağını geliştirmeyi şirketimizin geleceğini inşa eden en kritik başlık olarak görüyoruz. Bundan sonraki dönemde de hem kadın istihdamını hem de yenilikçi üretim kapasitemizi daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”