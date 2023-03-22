Sabiha TOPRAK



PİMTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz'ın da katılım sağlayarak izlediği 'İş Dünyasında Kadının Yükselişi' konulu çalıştay da Sabancı Ailesinden Demet Sabancı Çetindoğan (Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı), Özlem Kozankurt (PİMTAŞ AR-GE Müdürü), Şöhret Pakiş (Marka Danışmanı), Ebru Ata Tuncer (Teksan YK Üyesi), Gül Engür (Şirket Vergi ve Hukuk Müdürü), Ferkan Çelik (IQ Partners Ceo) konuşmacı olarak yer aldıkları çalıştay düzenlendi. Çok sayıda iş kadını katıldı.

Sabancı Ailesinden Demet Sabancı Çetindoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'İş Dünyasında Kadının Yükselişi' konulu çalıştay yapıldı. Çalıştayda konuşan Demet Sabancı Çetindoğan "Yaşam Boyu Eğitim" düşüncesiyle daha geniş kitlelere ulaştıklarını ve ulaşabileceklerini belirti.

"Ferkan Çelik (IQ Partners Ceo) "kadını dışarda bırakan hiç bir ekonomi sürdürülebilir olamaz.



"Gül Engür (Şirket Vergi ve Hukuk Müdürü) "Cinsiyet yerine şefkatli sezgisel liderliği konuşmalıyız."

Şöhret Pakiş (Marka Danışmanı) "kadınların toplumda karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmaları için en etkili yolun iş hayatına katılımlarını belirti"

Ebru Ata Tuncer (Teksan YK Üyesi)," Kadınların daha fazla rol aldığı toplumlar,nitelikli dönüşür."dedi.

Yapder-Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin PİMTAŞ desteğiyle düzenlediği 'İş Dünyasında Kadının Yükselişi' konulu çalıştay ile ilgili açıklama yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı ve PİMTAŞ Ar-Ge Müdürü Özlem Kozankurt ”Dayanışma ruhunu ön plana çıkarmalıyız, Kozankurt,sürdürülebilir büyümenin en önemli kilit noktalarından biri istihdam. En önemli anahtarda kadınlardır. Kozankurt Kadınların her alandaki varlığının güçlenmesiyle aydınlık yarınların geleceğine olan inancımız tamdır.“dedi.