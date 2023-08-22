Demir çeliğe 3 milyon dolarlık yatırım

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Sabuncu Grup, demir çelik sektöründeki faaliyetlerine yeni bir marka daha ekledi. MTS Metal olarak sektörde ticari faaliyetlerini sürdüren Grup, şimdi de Forsteel Metal markasıyla üretime başladı. Hem DKP hem de siyah üretime uygun makinalarla 2023 yılı başında yeni yerleşkesinde üretime start veren Forsteel Metal, bu yılı marka bilinirliğini sağlayacak çalışmalarla geçirecek. 2024 ise ihracat yılı olacak.

Forsteel Metal Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sabuncu, “Hedefimiz kaliteli ürün ve cazip fiyatlarla doğru pazarlarda doğru müşterilere ulaşmak. Önümüzdeki yıllarda üretim hattımıza yeni makinalar ilave ederek kapasitemizi de artıracağız. Şu anda yıllık 40 bin ton üretim yapabilecek kapasiteye sahibiz. Ancak 2023 yılında kapasitemizin yüzde 50’sini kullanacağız. Bu yıl, markamızı pazarda bilinir kılma yılı. 2024 itibariyle de ihracata başlayacağız” dedi.

Forsteel Metal, Kayseri OSB’de yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik kapalı alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Firma bünyesinde ise şu anda 25 kişi istihdam ediliyor. İlerleyen yıllarda iç ve dış pazarda müşteri sayısını ve paralelinde üretim kapasitesini de artırmayı hedeflediklerini aktaran Tuncay Sabuncu, “Forsteel Metal’in üretim tesisi için 3 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Ancak sektörün geniş bir pazarı var. Bu yıl üretimi oturtup piyasada kendimizi kanıtlayacağız. Gelecek yıl ise rotamız ihracat olacak. Öncelikli hedefimiz yanı başımızda imar edilecek olan Orta Doğu pazarı. Ancak uzun vadede asıl hedefimiz Avrupa ülkelerine girmek. Pazarımız genişledikçe kapasite artırmaya yönelik yeni yatırımları da hayata geçireceğiz” diye konuştu.