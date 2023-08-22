Kayseri’nin ilk Konkasör Tesisi üretime başladı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kocasinan İlçesi Gürpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla açılışı yapılan Konkasör Tesisi’nde, yapı sektörünün temel ihtiyacı olan agrega üretilecek. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 50 günde tek tek parçaların birleştirildiği Gürpınar’daki tesiste üretim start aldı. Kocasinan’ın rezerv olarak en az 20 yıllık yol yatırım ihtiyacını karşılayacak olan Konkasör Tesisi, saatte 250 ton yılda ise 750 bin tonluk kapasiteyle çalışacak. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha önce hayata geçirdikleri Asfalt Plenti Tesisi ile birlikte, şimdi de beton üretim tesisi ve bu tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerji santrali yatırımı yapacaklarını paylaştı.

Türkiye’de sayılı olan kendi kendine yetebilen belediyeler arasında olduklarını paylaşan Ahmet Çolakbayrakdar, Konkasör Tesisi’ni de kendi öz kaynaklarıyla, borçlanmadan hayata geçirdiklerini söyledi. Konkasör Tesisi’nin parçalarının Kocaeli’nden 26 tır ile Kayseri’ye getirildiğini ve kurulumunun Fen İşleri Müdürlüğü ekibi tarafından yapıldığını paylaşan Çolakbayrakdar, “Çevre dostu olan ve saate 250 tonluk kapasiteyle çalışan tesisimizi kendi öz kaynağımızla faaliyete geçirdik. 70 milyon TL’ye mal olan tesisimiz, Kayseri’ye ve Kocasinan’ımıza hayırlı olsun. Dünya standartlarında kaliteli asfalt üretimi için her gün numune alıp kendi laboratuvarımızda analiz edeceğiz. Teknik yönden kaliteli asfalt üretimi için gerekli kaliteli kalker sınıfı agrega ile yol yapımı için gerekli olan alttemel, temel ve çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretimi gerçekleştireceğiz” dedi.

“Çalışmalarımızda tasarruf mantığı var”

Kocasinan Belediyesi olarak kendi asfaltlarını üretmek için daha önce de Asfalt Plenti kurduklarını hatırlatan Ahmet Çolakbayrakdar, “Asfalt plenti gibi agrega üretim tesisinde de 6 megabaytlık enerji harcanıyor. Bu enerjiyi karşılamak için güneş enerjisi tesisi kuracağız. Çevreci beton teknolojisini de bu sisteme entegre ederek Kayseri’mize beton üretim tesisi kurmak ise bir diğer hedefimiz. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda tasarruf mantığı var. Kurmuş olduğumuz asfalt plenti ve agrega üretim tesisiyle tasarruf ediyoruz. Agrega üretim tesisi, bir yılda kendi maliyetini karşılamış ve yeni bir tesisin de maliyetini çıkarmış olacak” ifadelerini kullandı. Konkasör Tesisi’nin açılış töreninde yer alan TOKİ Başkanı Ömer Bulut da, tesisin deprem bölgesine yakınlığı nedeniyle buradaki üretimin inşaat sektörü için altın değerinde olacağını ifade etti.