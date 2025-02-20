Demir-çelik sektörü 2025’in iyi geçeceğine inanıyor

MERSİN/EKONOMİ



Geçen yılın son aylarında gösterdiği başarılı performansla yılın ilk yarısındaki kayıplarını telafi eden Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü, 2025 Ocak ayında yüzde 7,8 artışla 1 milyar dolarlık ihracata imza attı. 2024’ü yüzde 8,7’lik artışla kapatan Türkiye çelik sektöründe ise yüzde 12,4’lük büyümeyle 1,3 milyar dolarlık ihracat geliri elde edildi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) de Ocak’taki demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 8 artışla 68 milyon dolar, çelik ihracatı yüzde 44’lük rekor artışla 174 milyon dolar oldu.



“İhracatımızın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz”

Sektörün yıla pozitif bir ihracat performansıyla başladığını dile getiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Küresel ekonomide devam eden belirsizliklere rağmen, şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçlar 2025 yılının ihracat açısından olumlu geçeceğine işaret ediyor. Hedefimiz, ürün çeşitliliğimizi ve inovatif yaklaşımlarımızı geliştirerek, çevre dostu ve rekabetçi ürünlerle sektörün büyük oyuncuları arasındaki yerimizi daha da güçlendirmek. Dünyadaki yeni ticaret dinamiklerine uyum sağlayarak büyümeye devam etmek istiyoruz. Katma değerli ürünlere odaklanarak ihracatımızın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. AB başta olmak üzere geleneksel pazarlarımızdaki gücümüzü korurken, ABD ve Afrika gibi pazarlarda daha fazla yer edinmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Amacımız ton ve değer bazında büyük bir ihracat hacmine ulaşarak ülke ekonomisine maksimum seviyede katkı sağlamaktır” diye konuştu.