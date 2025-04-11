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Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyetinden Biotek Tohum’a ziyaret

Konya’da bu yıl 21’incisi düzenlenen Tarım Fuarı’na katılmak üzere Türkiye’ye gelen Demokratik Kongo Cumhuriyeti Tarım, Balıkçılık, Hayvancılık, Turizm ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Eyalet Bakanı Raphaël Pungwe Mulapi ve beraberindeki heyet, Biotek Tohum üretim tesislerine özel bir ziyarette bulundu.

Haber Merkezi
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyetinden Biotek Tohum’a ziyaret
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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya merkezli Biotek Tohum’un üretim tesisinde ağırlanan Bakan Mulapi ve beraberindeki heyete, firmanın Ar-Ge çalışmaları, yerli tohum üretiminde geldiği nokta ve sürdürülebilir tarıma yönelik geliştirdiği projeler hakkında detaylı bilgi verildi. Heyet, modern üretim alanlarını da yakından inceleyerek yerli üretim teknolojilerine dair gözlemde bulundu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Heyeti’nin nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Biotek Tohum Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özen, Bakan Mulapi’ye iki ülkenin bayraklarını taşıyan özel bir plaket takdim etti.

Ziyaret, Türkiye ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında tarım ve tohumculuk alanındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

 

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