DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu "TCMB faiz indirimlerine devam ediyor"

DENİZLİ / EKONOMİ

2025 yılının ilk Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Böylelikle 250 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e düşürüldü ve üst üste yapılan iki toplantıda 500 baz puan faiz indirilmiş oldu. Faiz indirimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi: “Bugün 2025 yılının ilk faiz indirimi gerçekleşti. Merkez Bankası, Geçtiğimiz yılın son ayında başladığı faiz indirimlerine bugünkü kararla devam etti. Enflasyondaki iyileşmeyle birlikte politika faizinin düşüş trendine girdiği mesajını piyasalara bir kez daha verdi."

Piyasaların ve reel sektörün genel beklentisinin, enflasyonla mücadele döneminde yüksek faizin yerini ‘ölçülü’ faiz oranlarının alması olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Bugünkü 250 baz puanlık indirimin genel olarak piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Denizli iş dünyası olarak; yatırım ve üretim ortamının iyileşmesi en büyük temennimiz. 2024 yılı genelinde artan maliyetlerimize karşı kurun rekabetçi seviyelerde olmaması sebebiyle ihracatçılarımızın yaşadığı zorlukları yıl genelinde yaptığımız değerlendirmelerde sıklıkla ifade etmiştik" dedi.

Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "2024 yılının ikinci yarısından itibaren gelişmiş ülkelerin faiz indirimlerine başlaması bu ülkelerdeki tüketici taleplerini doğrudan etkileyecek. Özellikle 2025 yılının temmuz ayından itibaren bu durumun piyasaya etkileri daha net hissedilecek. Bilindiği gibi, 2024 yılı aralık ayında ülkemiz de faiz indirim sürecine başladı. 2025 yılı itibariyle faiz indirimlerinin devam etmesiyle birlikte finansmana erişim bir nebze daha kolaylaşacak. Yatırım ve üretim ortamının iyileşmesiyle 2025’in ihracatçılarımız için daha ılımlı bir yıl olacağı ve 4,7 milyar dolarlık ihracat hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğimiz kanaatindeyim."