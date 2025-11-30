DENİB DESIGN 4. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması’nda kazananlar belli oldu

DENİZLİ / EKONOMİ

DENİB tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda düzenlenen DENİB DESIGN 4. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmasının sergi ve final gecesi, 27 Kasım 2025 tarihinde Denizli Emporia Otel’de tamamlandı.

Final gecesinin açılış konuşmasını yapan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, tasarımın Denizli ihracatı için kritik önemde olduğunu vurgulayarak, “Bu yıl Geçmişin İzinde Geleceğin Dokusunda temasıyla dördüncüsünü düzenlediğimiz DENİB Design Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması, Denizli’nin antik döneme dayanan üretim ve ihracat geleneğini yenilikle buluşturan bir vizyon projesine dönüştü. Ev tekstili sektöründe rekabet artık yalnızca üretimle değil, tasarım gücü ve özgün marka kimliğiyle şekilleniyor. Biz de bu anlayışla, genç tasarımcılarımızın hayal gücünü sektörle buluşturan bu yarışmayı ilimizde yaşatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Denizli olarak 2025 yılı için belirlediğimiz 4,7 milyar dolar ihracat hedefimize gece gündüz demeden tüm şartlara rağmen büyük bir gayretle çalışan ihracatçılarımız sayesinde şimdiye kadar gerçekleşen performansımızı da göz önüne alarak ulaşacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

İki kategoride değerlendirmeye tabi tutulan tasarımlar arasından dereceye giren isimler belli oldu. Genç tasarımcılar, yarışmada para ödülünün yanı sıra yurt dışında tasarım eğitimi başvuru hakkı da kazandı. Ev Tekstili kategorisinde birinciliği “Tek Yastıkta” adlı tasarımıyla Gizem Eldeniz elde ederken, ikinciliğe “Öze Uyanış” ile Beyza Pehlivan, üçüncülüğe ise “In the Future” çalışmasıyla Esra Demir layık görüldü. Banyo Tekstili kategorisinde ise birincilik “Miras Tasvirler” tasarımıyla Pelin Aykarın, ikincilik “Nevra” ile Şule Toprakoğlunun, üçüncülük ise “Sırça” adlı çalışmasıyla Buğra Akyelin oldu.