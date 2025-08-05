Deniz Belge’den Manisa’ya nitelikli iş gücü desteği

İREM CEYLİN DEMİRCAN / MANİSA

Manisa’nın üretim gücünü nitelikli iş gücüyle desteklemeyi hedefleyen Deniz Belge ve Deniz Academy, mesleki yeterlilik belgelendirmeleri ve sektörel eğitimlerle bölge ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Özellikle üretim ve sanayi yoğun bölgelerde iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki yeterlilik belgeleri konusunda firmalarla iş birliği yaptıklarını dile getiren Deniz Belge firma ortağı Umut Ekin Yoğungan, “Hem çalışanların gelişimine katkı sağlıyor, hem de işletmelere yasal uyum desteği veriyoruz” dedi.

“2025’in ilk yarısı beklentimizin üzerinde geçti”

Yılın ilk yarısında Manisa merkezli bir firma olarak tüm Türkiye’de yüzlerce firmayla birebir çalışarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgelendirme süreçlerini başarıyla yürüttüklerini dile getiren Yoğungan, “Eğitim taleplerine karşılık verdiğimiz gibi, sahada farkındalık oluşturacak bilgilendirme faaliyetlerine de ağırlık verdik. Ayrıca yeni sınav ve ölçme-değerlendirme içerikleriyle sistemimizi güncelledik” diye konuştu.

“Hedefimiz daha çok firmaya kaliteli hizmeti ulaştırmak”

2025’in ikinci yarısı için koydukları hedeflerini paylaşan Yoğungan, “Hedeflerimizden biri özellikle OSB’ler, üretim tesisleri ve taşeron firmalara ulaşarak belge zorunluluğu bulunan mesleklerde eksiklerin tamamlanmasını sağlamak. Aynı zamanda, sektörel eğitim modüllerimizi geliştirerek firmalara özel programlar sunmayı amaçlıyoruz. Manisa, Türkiye’nin en güçlü organize sanayi bölgelerinden birine sahip. Tarım, gıda, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya ve enerji sektörlerinde önemli bir üretim kapasitesi bulunuyor. Bu da nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı sürekli kılıyor. Biz de bu ihtiyaca çözüm üretiyoruz” dedi.

“Kent ekonomisine eğitim ve belgeyle katkı sunuyoruz”

MYK belgelendirme süreçleri ve uygulamalı eğitimlerle kentteki istihdam kalitesini artırmayı, iş sağlığı ve güvenliği açısından işletmeleri desteklemeyi öncelikli gördüklerini dile getiren Yoğungan, ayrıca kadın istihdamı, genç girişimciler ve teknik personelin gelişimi gibi alanlara yönelik projeler üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.