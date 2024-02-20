Denizlili turizmcilerden eşit rekabet vurgusu

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Denizli’nin yılda 2.5 milyon turistten çok daha fazlasını ağırlama potansiyeline sahip olduğunu belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “2019’ da çok iyi bir sezon yakalamıştık. 2020’de tüm rekorları kıra kıra giderken pandemi oldu. Pandemi 2020-2021- 2022nin ilk yarısını bitirdi. Buna rağmen tesislerimiz ayakta kaldı. 2022’nin ikinci döneminden itibaren bastırılmış turizm hareketinin de etkisi ile müthiş bir sezon oldu. 2023 Şubatında yaşadığımız deprem felaketi ile hedeflerimizden uzaklaştık. 2023’ün ikinci yarısında turizm faaliyetlerimiz hızlandı. Şu an gözümüzü ileriye diktik, çok iyi bir sezon bekliyoruz” dedi. Dinanizmi, 55 farklı sektörü hareketlendirmesi ve istihdama katkısı ile turizmin desteklenmesi gereken öncelikli sektörler arasında yer alması gerektiğini ifade eden Şen, “Kapadokya bölgesi ile Denizli Pamukkale bölgesi birbirine çok benzer. Kayseri bölgesi ile Nevşehir bölgesinin toplamında yıllık uçuş kapasitesine baktığınızda 2.5 milyon yolcu kapasitesi görüyorsunuz. Denizli olarak burada 450 bin yolcu kapasitesi ile oradaki turizm destinasyonuyla rekabet etmeye kalkıyoruz. Bu da bizim işimizi zorlaştıran etmenlerden birtanesi. Otoban açıldıktan sonra Kuşadası’na gemi turları ile gelen misafirler artık Denizli’ ye rahatlıkla günübirlik ulaşıp hem Efes’i hem Laodikya’ yı ziyaret ederek yarı hacı olabilirler. Ama Uzakdoğu, Latin Amerikalı turistlerin ulaşımı için kentimize havayolu, uçuş imkanlarını hızla artırmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta” diye konuştu.

Düzenleme tavizsiz uygulanmalı

Şen ayrıca Şubat ayı başında yürürlüğü giren günübirlik evlerle ilgili düzenlemenin tavizsiz uygulanması gerektiğini bildirdi. Şen şunları söyledi, “Kayıtdışılığı etkileyen günübirlik evler konusu var. Bu büyük kentlerde ve Denizli’de önemli birsorun. Artık öyle oldu ki, evinden resim koyan mülk sahipleri çok farklı fiyatlara kiraya veriyorlar. Özellikle büyükşehirler için sıkıntı kiralık ev stoku azalırken kiralık ev fiyatları da inanılmaz artıyor. Başka bir olumsuzluk istihdam negatif etkileniyor. Evlerini bu şekilde kiralayanlar kanun çıktıktan sonra 1 ay içinde belgeleri tamamlamak zorunda. Tamamlamayıp devam edenlerin durumu yasal değil. Valilikler bu konuda hızla adım atmalı. Yasal olmayan evleri kiraya vermekten imtina etmek lazım.”