DEPARK, İzmir’i sağlık yazılımlarında merkez yapacak

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) Genel Müdürü Aytekin Demir, talepleri karşılamak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek Aralık ayı sonunda açılacak olan yeni Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB-3) ile İzmir’in ve hatta Ege Bölgesi’nin sağlık yazılımı alanında bir merkez haline gelmesine katkı sunacaklarını vurguladı.

DEPARK, Şu anda 132 Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan Alfa ve Beta binaları (TGB-1) ve İnciraltı Yerleşkesi’nde bulunan Zeytin Binası ve Nar Kompleksi’ne (TGB-2) Aralık ayı sonunda üçüncüsünü ekleyecek. 132 Ar-Ge firmasının büyük bir bölümünün sağlık yazılımı alanında çalıştığını söyleyen Demir, “Farklı 16 sektörden firmalarımız var. Oyun programlarında son dönemde çok ilerledik. 11 oyun firmamız var. Aralık ayı sonunda TGB-3’ü açacağız. Burada sağlık firmaları yüzde 65 üzerinde bir paya sahip olacak. Büyük çaplı 13 firmamız yer alacak. TGB-3 için inşaat çalışmalarımız bitmek üzere” diye konuştu.

Yeni buluşların önü açılacak

TGB-3 bölgesinin; İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile entegre olmasının önemine dikkat çeken Demir, “TGB-3 alanı; tıbbi cihazlar, biyoteknoloji, biyomalzeme ve nanoteknolojiler, translasyonel tıp, biyo tasarım ve sağlık bilişimi alanlarında hizmet üretecek ve birçok firmanın taleplerini karşılayacak nitelikte olacak. 3 Ağustos 2023 tarihli T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile DEÜ’nün Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’ne kazandırılan TGB–3, DEPARK’ta gerçekleştirilecek yeni yatırımların ve buluşların önünü açmış olacak” dedi

DEPARK’ın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2021 Yılı Performans Endeks Sonuçları raporunda genel sıralamada 70, Teknoloji Geliştirme Bölgesi sıralamasında bir yıl içinde 15 sıra birden yükselerek 14’üncü sırada yer aldığını söyleyen Demir, “Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde ise üçüncülük ödülünün sahibi olduk. Teknoparkımız 10 yaşını doldurdu ve bu anlamda verimliliği de giderek artıyor” diye konuştu.

“Şirketler ve ürünlerinin ticarileşmesi için çalışıyoruz”

DEPARK’taki şirketlerin ve ürünlerin ticarileşmesi ile yerli ve milli hedefler doğrultusunda verimliliğin artmasını amaçladıklarını ifade eden Demir, “DEPARK bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi’nde (TTO) akademik ve ticari yönde çalışmalar yapılıyor. Bu alanda girişimcilik, proje destek birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. TTO kapsamında; akademideki projelerin ticarileşmesi anlamında çalışmalara yürütülüyor. Üniversite- sanayi iş birliği de TTO çatısı altında gerçekleştiriliyor. Organize sanayi bölgeleri ile iş birliği içerisinde Ar-Ge tarafında destek oluyoruz. Amacımız gelecek dönemde projelerin ve ürünlerin ticarileşmesi ve ekonomiye katkı sağlamak. Şu anda 34 ulusal, 13 uluslararası tescilli patentimiz var. Ticarileşme için ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyorlar” diye konuştu.

Bünyesinde yürütülen proje sayısı 252 olan DEPARK’ta her yıl ihracat ve Ar-Ge gelirlerinin arttığını söyleyen Demir, “2022 yılı Ar-Ge gelirimiz 288 milyon TL, 2022 yılı ihracat gelirimiz ise 12 milyon dolar oldu” dedi.

“Talepleri yeni TGB alanları ilan ederek cevaplıyoruz”

Uzun vadede Tınaztepe’de yer alan Alfa ve Beta binalarının yanına, Gama binasını yapmayı hedeflediklerini ve birçok firma talebi aldıklarını dile getiren Demir, “Talepleri karşılamak için yeni TGB alanları ilan ediyoruz. Uzun bir süredir önemli bir sirkülasyon var. Bir firmanın projesi bittiğinde, diğer firma giriyor. Başvuru yapan tüm firmaları önemsiyoruz ve yüz yüze görüşmek istiyoruz. Yüzde 99 oranında doluyuz. Uzun vadede Alfa binasının yanına Gama binası yapacağız. 7 katlı bir bina olacak. Talepleri cevaplamak için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.