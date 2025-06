Finansman sorunu çözülüyor... Tam Finans’ın destek tutarı 2 milyar dolara yükselecek

Takip Et

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Dünya Bankası'nın finans kuruluşu IFC tarafından 2024’te Avrupa’da ‘Yılın KOBİ Finansman Sağlayıcı Şirketi’ seçilerek ‘platin ödül’e uzanan Tam Finans’ın Mersin’de yeni taşındığı ofis açıldı. Türkiye’nin en hızlı gelişen faktoring şirketlerinden biri olduklarını vurgulayan CEO Hakan Karamanlı, her sene 2 kat büyüdüklerinin altını çizdi. Geçen sene iş ortaklarına 1.5 milyor dolarlık finansman sağladıklarını ifade eden Karamanlı, “Bu sene 2 milyar dolar finansman hedefiyle yola çıktık ve hedefin önünde ilerliyoruz. Alacak büyüklüğümüz 550 milyon dolara ulaştı. Çalışan sayımız 900’ü geçti. Bu yıl 49 şubeye ulaşıyor olacağız ve 36 bin müşterimiz var. Her ay yaklaşık bin müşteriyle büyüyerek gidiyoruz. Önümüzdeki sene 43-44 bin bin müşteriye ulaşmış olacağız. 44 bin KOBİ’ye 2 milyar dolarlık finansman sağlamak çok önemli. Bu rakamlar dünyanın her bölgesinde takdirle karşılanıyor. Özellikle yeni kurulan ve bankalar aracılığıyla finansmana ulaşamayan şirketlere yardımcı olmak çok önemli” dedi.



Tam Finans Mersin Şube Müdürü Seda Akarsu Seçer ise güçlü ekipleri sayesinde sektörde önemli başarılara imza atmaktan dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirerek, şubesindeki kadın çalışan oranının yüzde 72’ye ulaştığını kaydetti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.



Esnaf, KOBİ ve büyük ölçekli firmaları faktoring avantajlarıyla tanıştıran Tam Finans, banka dışı finans kuruluşları arasında Ar-Ge merkezine sahip ilk ve tek kuruluş olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin 31 farklı ilindeki yapılanması ve ISO 9001, ISO 10002 ile ISO 27001 belgelerinin üçüne birden sahipliğiyle dikkat çeken Tam Finans, geçtiğimiz yıl Mısır'ın en büyük bankasız kredi kuruluşu MNT-Halan tarafından satın alınmıştı.