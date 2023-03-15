‘Deprem Gerçeği: Türkiye ile Japonya’ İnegöl’de konuşuldu

EKONOMİ-BURSA

İnegöl Belediyesi, deprem bölgesi olan ülkemizde bu alanda bilinci arttırmak adına Türkiye ve Japonya arasındaki deprem felaketlerini önleme farklılıklarının konuşulduğu seminer düzenledi. “Deprem Gerçeği: Türkiye ile Japonya” konulu seminere, Hazama Ando Corporation Türkiye Genel Müdürü, Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi olan Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye’de 81 ilin 52’sinin 1’inci derece deprem bölgesi olduğunu ifade eden Moriwaki, “Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğa Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay hattı var. Doğa Anadolu Fay Hattında uzun süredir deprem yoktu. Türkiye aynı Japonya gibi deprem ülkesi ama Japonya gibi çok fazla deprem yok. Büyük deprem Türkiye’de 1939 Erzincan 7,9 olarak yaşandı.

Japonya’da 2011 yılında 9,1 deprem yaşandı. 8 ve 9 derecelerindeki depremlere baktığımızda rakamsal olarak bir kat sayı ancak güç olarak bakıldığında 32 kat daha fark olduğunu görüyoruz. Dünya’da en büyük deprem Şili’de oldu 9,5 büyüklüğünde. 10 şiddetine kadar da olabilir diye öngörülüyor. Ancak çok düşük ihtimal” dedi.

İnsanların en büyük merakının ne zaman, nerede deprem olacağı olduğunu ifade eden Yoshinori Moriwaki, şöyle devam etti: “Herkes bana ve diğer hocalara ne zaman, nerede, ne kadar büyüklükte bir deprem olacak diye soruyor. Artık bunu bırakmalıyız. Japonya’da da Türkiye’de de deprem çok. Bir gün deprem olacak bu belli. Bunu Japonya kabul etti, Türkiye de kabul etmeli. Önce önlem almalıyız. Türkiye deprem ülkesi, deprem sayısı fazla değil ama maalesef ölü sayısı fazla. Onun için mimar, mühendis, siyaset bunu çözmeye çalışmalı.”

İnegöl’de binalar incelenecek

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yaşanan acından çıkarılan dersler olduğunu vurguladı. Taban şöyle konuştu: “Bugün gerçeklerimizle daha somut bir şekilde yüzleşmek durumundayız. Biz de bunlarla alakalı şehrimizde özellikle 99 sonrası yapılan yapılara daha güvenli yapılar olarak bakıyoruz ama mühendislerimiz bunları daha iyi bilir. Teknik arkadaşlarımızla yaptığımız çalışma neticesinde bir tarama gerçekleştirmek istiyoruz. Risklerimizi göreceğimiz, vatandaşlarımızı bilgilendireceğimiz bir çalışma. Daha akılcı ve daha sağlıklı yapılar yapıyor olmamız lazım.”