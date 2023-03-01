Depremzede çocuklar için örgü örüyorlar

KASTAMONU - Depremin ardından kentteki yurtlara yerleştirilen yaklaşık 20 kadın için Gençlik Merkezi'nde örgü ve taş baskı etkinliği düzenlendi. Depremzede kadınlar, ördükleri örgüleri, depremzede çocuklara hediye edecek. Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzedelerin her türlü fiziksel ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Psikolojik ihtiyaçların da fiziksel ihtiyaçlar kadar önemli olduğunu ifade eden Çakır, "Düşüncelerini dağıtmak, biraz normal hayata dönebilmelerini sağlamak için birtakım etkinlikler yapmanın gerektiğini düşündük. Bunların devamı gelecek. Pek çok düşüncemiz var. Kalbimiz onlarla çarpıyor. Tüm ülke, tek yürek” dedi.