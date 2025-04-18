Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSB) Mustafa Türker güven tazeledi

Kocaeli

2002 yılında kurulan ve Kocaeli’nin önde gelen organize sanayi bölgelerinden biri olan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde, Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen kongrede ilk kez çift listeyle seçim yapıldı. Kongrede, mevcut kurucu başkan Mustafa Türker yeniden seçilerek güven tazeledi.

Türker 56 oy farkla kazandı



Gebze Öğretmenevinde gerçekleşen seçime 221 üye katıldı, mevcut Başkan Mustafa Türker 137 oy alarak yeniden başkan seçildi. Türker’in kongre de ki rakibi Marmara Metal’in sahibi Nihat Öner ise 81 oy aldı. Türker, "Dilovası, sanayimizin gözbebeğidir. Tüm sanayiciler olarak el birliğiyle hem Dilovası’nı hem de sanayicilerimizi daha iyi bir noktaya taşımak için çalışacağız. Nihat bizim kardeşimizdir, dostumuzdur. Bu süreçte hep birlikte Dilovası OSB’yi hak ettiği yere getireceğiz." İfadelerini kullandı.