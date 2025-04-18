  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSB) Mustafa Türker güven tazeledi
Takip Et

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSB) Mustafa Türker güven tazeledi

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından yapılan olağan kongrede mevcut Başkan Mustafa Türker aldığı oylarla güven tazeledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSB) Mustafa Türker güven tazeledi
Takip Et

Kocaeli

2002 yılında kurulan ve Kocaeli’nin önde gelen organize sanayi bölgelerinden biri olan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde, Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen kongrede ilk kez çift listeyle seçim yapıldı. Kongrede, mevcut kurucu başkan Mustafa Türker yeniden seçilerek güven tazeledi.

Türker 56 oy farkla kazandı


Gebze Öğretmenevinde gerçekleşen seçime 221 üye katıldı, mevcut Başkan Mustafa Türker 137 oy alarak yeniden başkan seçildi. Türker’in kongre de ki rakibi Marmara Metal’in sahibi Nihat Öner ise 81 oy aldı. Türker, "Dilovası, sanayimizin gözbebeğidir. Tüm sanayiciler olarak el birliğiyle hem Dilovası’nı hem de sanayicilerimizi daha iyi bir noktaya taşımak için çalışacağız. Nihat bizim kardeşimizdir, dostumuzdur. Bu süreçte hep birlikte Dilovası OSB’yi hak ettiği yere getireceğiz." İfadelerini kullandı.

 

Şehirler
İş hayatında başarının anahtarı sağlıklı iletişimde gizli
İş hayatında başarının anahtarı sağlıklı iletişimde gizli
Çorum "ESMEK Mihalıççık'a değer katacak"
Çorum "ESMEK Mihalıççık'a değer katacak"
Türkiye’de hedef 2053 olarak belirlenmişti... Koluman, karbon nötr hedefini Türkiye’den önce gerçekleştirecek!
Koluman, karbon nötr hedefini Türkiye’den önce gerçekleştirecek!
Toksoy, “Eskişehir OSB’nin çalışmaları Türkiye çapında konuşuluyor”
Toksoy, “Eskişehir OSB’nin çalışmaları Türkiye çapında konuşuluyor”
Kesikbaş "Meslek liseleri gençler için ciddi bir fırsat"
Kesikbaş "Meslek liseleri gençler için ciddi bir fırsat"
Ahlatcı Holding’den Konya’ya 200 milyon dolarlık yatırım
Ahlatcı Holding’den Konya’ya 200 milyon dolarlık yatırım