DİOKİ CEO’su Küçükboyacı: Polistireni yurt içine biz vermesek ithal edilecek

Eray ŞEN/ADANA

Ticaret Bakanlığı’nın Serbest Bölgelerde yerleşik şirketlerin yurtiçi satışlarını kısıtlamaya yönelik kararı tartışmaya yol açtı. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde kristal polistiren (GPPS), yüksek darbe dayanımlı HIPS ve genleşebilir polistiren (EPS) üreten Dioki Petrokimya Sanayi A.Ş.’nin CEO'su A.Sefa Küçükboyacı, GPPS ve HIPS’in stratejik ürünler listesine olduğunu söyledi.

Türkiye’nin yıllık polistiren tüketiminin 320 bin ton olduğunu vurgulayan Küçükboyacı, şöyle konuştu: “Biz kapasite artırmadan önce Yumurtalık Serbest Bölgesindeki iki firma yaklaşık olarak 100 bin ton üretim yaparak, iç talebin yüzde 30’unu karşılayabiliyordu. Geri kalan 220 bin ton polistiren ithal ediliyordu. Biz DİOKİ olarak 2024 ağustos ayında ikinci fabrika yatırımımızı devreye aldıktan sonra yerli üretim toplamda 150 bin tona çıktı ve şimdi 170 bin tonu dışarıdan geliyor. Şimdi benden istenene göre; üretimimin 50 bin tonunu daha içeriye vermek yerine ihraç etsem, içerinin ihtiyacını karşılamak için ithal edilen mal 220 bin tona çıkacak. Yani ithal malın alt yekunu değişmeyecek. Neden bu kararı aldılar bilmiyorum” diye konuştu.

“Biz olmasaydık Türkiye pandemide polistirensiz kalırdı”

Polistirenin stratejik yatırım ve teşvik kapsamında bir ürün olduğuna dikkat çeken Sefa Küçükboyacı, “Biz olmasaydık Türkiye pandemi döneminde polistirensiz kalırdı. Avrupalı firmaların çoğu üretimi durdurdu. Türkiye ambalaj, izolasyon ve en önemlisi gıda sanayinin ihtiyacı olan malzemeyi biz sağladık. Biz tedarik güvenliği sağlıyoruz. Daha fazla büyümemizin teşvik edilmesi gerekirken, cezalandırılmamızın, ihracata zorlanmamızın nedenini bir türlü anlayamıyorum” diye konuştu.

Küçükboyacı, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün sektörler ve rekabet bazında konu hakkında yeniden değerlendirme yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Beyaz eşya ve ambalaj sektörünün hammaddesi

Türkiye’de kullanımı her yıl yüzde 3-5 oranında artan polistiren; inşaat, beyaz eşya, küçük ev aletleri, ambalaj, plastik bardak, çatal, bıçak, köpük tavuk tabağı gibi birçok sektörde hammadde olarak kullanılıyor. Türkiye’de Yumurtalık Serbest Bölgesi’nden başka polistiren üretimi yapılan yer yok.