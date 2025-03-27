Doğal taş ihracatçıları Çin’den yeni bağlantılarla döndü

İZMİR / EKONOMİ

Doğal taş ihracatçıları 16-19 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 25. Çin Xiamen Uluslararası Taş Fuarı’ndan yeni satış sözleşmeleri ile döndü. Fuara, Türkiye’den 50 firma katıldı.

Xiamen Fuarı’na 12. kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaptıklarını dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı İbrahim Alimoğlu, bu yıl Türkiye standının fuarın kalbi konumundaki A6 Holünde yer aldığı için ziyaretçi trafiğinde gözle görülür bir artış yakaladıklarının altını çizdi.

Çin’deki konut stoğu fazlalığı nedeniyle inşaat sektöründe bir durgunluk olduğuna dikkat çeken Alimoğlu, “Bu yüzden Çinlilerin doğal taş alımında iştahlarının azaldığını biliyorduk. Ama Xiamen Fuarı tüm dünyadan alıcıların buluşma noktası. Fuarın ilk saatlerinden itibaren stantlarımız Çin dışındaki ülkelerden gelen alıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Avustralya, Hindistan, Malezya, Endonezya, ABD, Meksika, Tayvan, Singapur gibi ülkelerden ithalatçılar fuara yoğun ilgi gösterdi. Başarılı bir fuar geçirdik. Blok talebinde bir düşüş gözlemlerken, işlenmiş doğal taşa talep arttı. 2024’te Çin’e 389 milyon dolar olan ihracatımızı koruyarak üstüne çıkmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Fuarın bu yılki başarısı seneye katılımı artıracak

EMİB olarak Xiamen Fuarı Milli Katılım Organizasyonu’nu azami sayıda firmanın katılması amacıyla 12 yıldır kâr amacı gütmeden düzenlediklerine temas eden Alimoğlu, şöyle konuştu: “2025 yılındaki fuara çok daha fazla firmamızın katılması için 2024 yılındaki fuar biter bitmez çalışmalarımızı başlattık. Firmalarımızın bazıları Xiamen Fuarı’nı sadece Çin odaklı değerlendirdiler ve bu yıl fuara katılmamayı seçtiler. Bu yılki verimli fuardan sonra önümüzdeki yıldan itibaren fuardaki Türk firma sayısının yine hızla artacağını düşünüyorum. Biz şimdiden 2026 yılı fuarı için A6 Holündeki Türkiye standını büyütme talebimizi fuar idaresine ilettik.”

153 bin kişi ziyaret etti

Xiamen Fuarı bu yıl 40 ülke ve bölgeden 2 binden fazla katılımcı ile 191 bin m2 sergi alanında gerçekleştirildi. Türkiye, Brezilya, Mısır, Yunanistan, İran, İtalya, Pakistan, Portekiz, İspanya, Kamboçya, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerden 300'den fazla uluslararası marka sergilendi. Fuar 122'den fazla ülke ve bölgeden toplam 153 bin 294 ziyaretçi çekti. Önemli alıcı heyetleri, ticaret ziyaretçileri, tasarımcılar ve sektör liderleri taş tedarik zincirindeki çözümleri araştırdı. Özellikle Hindistan, Avustralya, Rusya, Güney Kore, Vietnam, Türkiye, Tayland, Malezya, Brezilya ve ABD'den gelen ticari alıcılar arasında katılım arttı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, mimari ve iç mimari projelerinde ihtiyaç duyulan tüm verileri, yüksek kaliteli görselleri ve 3 boyutlu tasarım kaynaklarını tek bir çatı altında buluşturduğu EGEBİM Projesini Çin’de tanıttı.