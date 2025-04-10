Doğal taşa hayat veren genç tasarımcılar ödüllerini aldı

Türk doğal taşının vitrini Marble İzmir – 30. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Fuar İzmir'de düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında yapılan 7. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması da ödül töreni ile sona erdi. Yarışmada Fides projesiyle birinci olan Nisa Nur Gülmez ve Zeynep Bakırcı 150 bin lira, 3 parçalık sehpadan oluşan Tempora projesiyle ikinci olan Sıla Çelik 100 bin lira, PD isimli komodin projesiyle üçüncü olan Karolina Kubala ve Maria Jaworska 50 bin lira kazandılar.

Katma değeri yüksek ürünlerle Türk doğal taşının piyasa değerini artırmayı hedefleyen ve bu yıl ‘mobilya’ temasıyla düzenlenen yarışmada, genç yetenekler doğal taşlardan üretilen eşyalar tasarladı. Akademisyenlerden tasarımcılara ve sektör profesyonellerine kadar birçok önemli ismin yer aldığı jüri tarafından tasarımcı adaylarının doğal taş kullanarak oluşturdukları 892 proje arasından 25 proje finale kalarak üretildi. Fuarın ilk gününde kazananlara ödülleri verildi. Birbirinden farklı tasarımla hayata geçirilen ve fuarda sergilenen eserler büyük ilgi gördü.



“Gençleri teşvik etmeliyiz”

Amaçlarının Türkiye'nin doğal taşına değer katmak, ağırlıkça değil tasarımca ön plana çıkan projeler hayata geçirmek olduğunu ifade eden yarışmanın Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Selçuk Demirci, “Bunun için yaklaşık 40 üniversite gezisi yaptık. Şimdi meyvelerini de burada görüyoruz. İZFAŞ'ın tüm ekibine teşekkür ediyorum. Genç tasarımcıları ne kadar ön plana çıkarıp onlara destek olursak, doğal taşımız daha çok değer kazanacak ve satışı artacak” dedi.