Minik Ellerden Büyük Farkındalık: Orman Benim

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Millet Ormanı’nda düzenlenen farkındalık etkinliğine katılan Başkan Görgel, “Doğal zenginliklerimizin ve ormanlarımızın korunması, gelecek nesillerimize karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri. Bugün burada, ‘Orman Benim’ kampanyası kapsamında bir araya gelerek bu sorumluluğu hep birlikte sahiplendiğimizi gösterdik” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde orman yangınlarının önlenmesi ve doğal alanların korunmasına yönelik başlatılan “Orman Benim” kampanyası kapsamında Kahramanmaraş Millet Ormanı’nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, şehir protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve gönüllüler katıldı. Etkinlik kapsamında katılımcılar, ormanlık alanda çevre temizliği yaparak doğaya sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Özellikle yaz aylarında artan yangın riski ve doğaya atılan atıkların oluşturduğu tehditlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Etkinliğe katılanlar, evsel ve ambalaj atıklarını toplayarak ormanlık alanın temizliğine katkı sundu.

“Ormanlarımızı Korumak Gelecek Nesillere Karşı Sorumluluğumuz”

Etkinliğe dair değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ormanların korunmasının sadece kamu kurumlarının değil, tüm bireylerin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Başkan Görgel, “Doğal zenginliklerimizin ve ormanlarımızın korunması, gelecek nesillerimize karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri. Bugün burada, ‘Orman Benim’ kampanyası kapsamında bir araya gelerek bu sorumluluğu hep birlikte sahiplendiğimizi gösterdik. Orman yangınlarıyla mücadele sadece yangın anında değil, öncesinde alınacak tedbirlerle de mümkündür. Bu anlamda çevre temizliği ve farkındalık oluşturma çalışmaları büyük önem taşıyor” dedi.