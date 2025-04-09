Doğal taşçılar ABD’ye 1 milyar doların üzerinde ihracat hedefliyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin (EMİB) 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda, Türkiye’den ABD’ye yapılacak doğal taş ihracatında yüzde 10 gümrük vergisine ilave bir vergi yükünün söz konusu olmadığını söyleyen EMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye’ye yönelik verginin düşük tutulmasını olumlu bulduklarını belirtti. Alimoğlu, ABD’ye yapılan doğal taş ihracatının kısa vadede 500 milyon doları, uzun vadede 1 milyar doları aşmasını beklediklerini aktardı.

ABD’nin yıllık 3,5 trilyon dolarlık ithalat yaptığını, 2024 yılında Türkiye’nin ABD’ye doğal taş ihracatının 432 milyon dolar olduğunu hatırlatan Alimoğlu, “ABD’nin yeni gümrük vergileri politikasına göre; Türkiye ile benzer ürünler ihraç eden İtalya ve İspanya gibi Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 20 ek vergi uygulanıyor. Biz Türk doğal taş üreticileri ve mermercileri olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şartlar ne olursa olsun üretime, istihdama, ihracata devam edeceğiz. Endişe duyulacak bir durum yok. Ocak ayında ABD’ye bir sektörel ticaret heyeti düzenlemiştik. Türk doğal taşlarına ilgili ve canlı bir pazar var” diye konuştu.

İhracatçı firmaların kümelenerek rekabetçiliklerini ve yetkinliklerini artırdıkları, Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilmesi (URGE) Projelerine yeni bir halka eklediklerini de paylaşan Alimoğlu, doğaltaş sektöründe sürdürülebilirlik odaklı yurtdışı pazarlama URGE projesine yeni dönemde 29 firmanın katılım sağladığını sözlerine ekledi.

Yönetim kuruluna girmek için ihracat sınırı 2 milyon dolar olsun

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ihracatçı birliklerinin kuruluş ve görevleri ilgili yönetmelikte 2022 yılının kasım ayında yapılan değişiklikle, sanayi ve madencilik sektörlerinde yönetim kuruluna seçilmek için son iki takvim yılında 1 milyon dolar ihracat yapma kriterinin 5 milyon ABD dolarına çıkarıldığını hatırlatan Alimoğlu, “Birliğimizin 27 Mart 2025 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında bu konuyu görüşüp, sanayi ve madencilik sektörlerinde 5 milyon dolar olan son iki takvim yılı itibariyle gerçekleştirilmesi gereken ihracat rakamı alt sınırının madencilik sektörü için 2 milyon ABD dolarına düşürülmesinin ve fiili ihracat ve dış ticaret sermaye şirketleri üzerinden yapılan ihracatların yanı sıra ihraç kaydıyla satışın da dahil edilmesi için Maden Sektör Kurulu’na başvuruda bulunduk” ifadelerini kullandı.