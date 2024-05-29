Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı belli oldu

NBE Trabzon

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’nin 2024 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı Trabzon’da gerçekleştirildi. Yapılan seçimli toplantıda üyelerin 109 oyunu alan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’nin başkanı oldu. Belediyeler Birliği Meclis 1. Başkanvekili 103 oyla Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin olurken, 2. Başkanvekili ise 100 oy alan Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem seçildi. Birlik Meclis Katip Üyeliklerine Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem getirildi. Yedek üyeler, Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük ve Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar oldu. Encümen üyeliklerine Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine ise Ortahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Onur Sungur, Muradiye Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İlyas Küçükmustafa ile Akçaabat Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Salih Tarakçı getirildi. Denetim Komisyonu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, Rize Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Dursun Bilgili.

İŞ BİRLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Belediyeler Birliği’nin 1992 yılında kurulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Doğu Karadeniz illerimiz arasında iş birliği, tecrübe paylaşımı ve birlikte hareket etme kabiliyeti oluşturabilme yönünde çok sayıda çalışma yapıldı. Ortahisar Belediyesi olarak iki dönem birliğimizin içerisinde bulunmuştuk. Encümen vazifesini ifa ettik. Şimdi de birlik başkanı olarak birliğimiz bünyesindeki belediyelerimizle birlikte bölgesel anlamda da bir iş birliği sağlayacağız. Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği'nin öne çıkan eğitim noktasında belediyelerimizdeki personelin daha nitelikli hale gelebilmesi açısından seminerler verilecek. Şu anda belediyelerimizde en çok öne çıkan konularımız ekonomik konulardır. Şartların ağır olduğu bir zamanda vazife almış durumdayız. Ancak belediye başkanlığı makamı çözüm makamıdır. Hal ve şart ne olursa olsun halkımızın bize tevdi ettiği iradeyi en iyi şekilde hizmetler olarak üretip halkımıza sunmak temel amacımız. Bu manada kaynak üretme konuları da dahil olmak üzere güzel bir istişareyle birlikte hareket etme kabiliyetimizi de ortaya çıkaracağız. Yeni dönemi hep beraberce değerlendireceğiz. Birliğimize seçilen değerli meclis üyelerimize ve değerli belediye başkanlarımıza yeni dönemin hayırlı bir hizmet yılı olmasını diliyorum” dedi.

GÜNDEM MADDELERİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Toplantıda 2023 Yılı Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Hibe fonlarından yararlanmak üzere birlik başkanına yetki verilmesi oy birliği kabul edilmesinin ardından tüzük maddelerinin yeniden değiştirilmesi ile ilgili gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.