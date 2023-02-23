Dört farklı ülkenin dev yatırımcıları Taşköprü’de

KASTAMONU - Kastamonu İş Adamları Derneği (KASİAD) Genel Başkan Yardımcısı Av. Dr. Fikret Özkan, kendir ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Kenevir tekstili üretiminde dünyanın bir numaralı oyuncusu olan Çin merkezli ‘Hemp Fortex’ firmasının Başkanı Hongliang Ding, kenevir tekstil ürünleri satışında dünyanın bir numaralı oyuncusu 'HempAge' firmasının CEO'su Almanya'dan Robert Hertel, dünyanın en ünlü kendir eksperlerinden biri olan Amerikalı Robert H. Clark, yine kendir tekstili konusunda öncü yatırımcı ‘Hemp Bouquet’ firmasının sahibi Kanada'dan Türk iş adamı Emir Polat birlikte Taşköprü'ye geldi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Avukat Dr. Fikret Özkan, kendirin hem ilaç sanayisinde hem de tekstil sanayisinde çok önemli ve stratejik bir tarım ürünü olduğunu belirterek,

"Teknoloji transferi, yatırım ve Taşköprü’de kendir lifi ile tekstil ürünlerinin üretimi ve dünyaya pazarlanması konusunda çok önemli adımlar attık. Yakın bir gelecekte yerel işletmelerle ortak projeler gerçekleştirilecek. Depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde böylesine önemli bir yatırım gezisinin Taşköprü'de gerçekleşmesi bir nebzede olsa yaralarımıza merhem oldu" dedi.

Öte yandan, Çinli dünya devi firma, teknoloji yatırımının ardından yılda 30 bin ton kendir alım garantisi verirken, Alman tekstil devi firmada Taşköprü'de kurulacak modern bir fabrika için sermaye koyabileceğini ifade etti.