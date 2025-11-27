DOSABSİAD Başkanı Kutlualp: "Amacımız küresel pazarlarda üyelerimizi desteklemek"

EKONOMİ (BURSA) - İhracatın Türkiye ekonomisinin en kritik büyüme alanlarından biri olduğuna dikkat çeken DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, “Küresel rekabet koşullarının sertleştiği bir dönemde, ihracatçılarımızın hem uygun maliyetli finansmana ulaşması hem de uluslararası riskleri yönetebilmesi büyük önem taşıyor. DOSABSİAD olarak amacımız, üyelerimizin küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamak; üretimden pazarlamaya, finansmandan risk yönetimine kadar her aşamada yanlarında olmak. Bu doğrultuda düzenlediğimiz her etkinliği, bölgemizin ihracat kapasitesine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz” dedi.

KOBİ’lerin ihracata hazırlanma sürecine yönelik finansman programlarını anlatan Türk Eximbank Pazarlama Direktörü Mehmet Efkan Bingöl, “KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi, ihracata yönelen ya da ihracata başlamış KOBİ’lerimizin üretim öncesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş bir destek mekanizmasıdır. Yeni pazarlara açılmak, kalite yatırımı yapmak ya da ihracat altyapısını güçlendirmek isteyen firmalarımıza uygun maliyetli finansman sağlıyoruz” diye konuştu. Uzun vadeli ihracat finansmanına yönelik ürünlere de değinen Bingöl “Özellikli İhracat Kredisi yüksek katma değerli ürün üreten, yeni pazarlara açılmak isteyen veya uzun vadeli satış koşullarına ihtiyaç duyan firmalarımız için proje bazlı bir modeldir. Bu programla sadece mevcut ihracatı desteklemekle kalmıyor; firmalarımızın bir üst lige çıkmasına imkân sağlayacak yatırımları da teşvik ediyoruz” dedi.

Katılımcı firmalar, toplantının sonunda kredi limit süreçleri, sigorta başvuru kriterleri, teminat yapıları ve ülke risk analizleri gibi konularda detaylı sorular yöneltti. Üç Eximbank yetkilisi de sahadan gelen tüm soruları yanıtlayarak ihracatçılara uygulamaya dönük önemli açıklamalarda bulundu.