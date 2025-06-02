DOSABSİAD’da yeni başkan Onur Kutlualp

EKONOMİ/BURSA

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) 19. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. İş dünyasının önde gelen temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği kurulda, DOSABSİAD Başkanlığına üyelerin oy birliğiyle Onur Kutlualp getirildi. Törende görev süresini tamamlayan geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel’e ve yönetim kurulu üyelerine, derneğe sundukları hizmetler anısına teşekkür plaketi takdim edildi.

Görevini devreden DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel yaptığı konuşmada "Bugün artık üçüncü kuşak temsilcilerin görev başında olduğu bir yapının ferdi olmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Pandemi döneminde ‘işten çıkarma yok’ kararımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üzerinden Cumhurbaşkanımıza kadar ulaştı ve ülke çapında bir kampanyaya dönüştü. Defalarca ‘En İyi Sivil Toplum Kuruluşu’, ‘En Fazla İstihdam Sağlayan Kuruluş’ gibi birçok ödül aldık. Nitelikli iş gücü yetiştirmek için BUTEKOM, BUTGEM gibi kurumlarla iş birliği protokolleri imzaladık. Adımızı Türkiye’nin en büyük kamu ve özel sektör kuruluşlarının protokol listelerine yazdırdık," ifadelerini kullandı.

DOSABSİAD’ın yeni Başkanı Onur Kutlualp ise "Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, mesleki eğitimin sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi için üniversitelerimizle ve eğitim kurumlarımızla mevcut iş birliklerimizi derinleştirecek, yenilerini hayata geçireceğiz," dedi. Bir diğer önemli önceliklerinin Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek olduğunu belirten Kutlualp, "Yeni dönemde DOSAB komitelerinde DOSABSİAD yönetiminden arkadaşlarımızın da aktif katılımını sağlayarak, tam bir iş birliği ve eşgüdüm içerisinde hareket etmeyi planlıyoruz" İfadelerini kullandı.