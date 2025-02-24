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Dr. Ramazan Kurtoğlu, Mersin iş dünyasıyla buluştu

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) tarafından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen etkinlikte İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, ‘Sanal para, sentetik, insan, lego din’ başlıklı bir konferans verdi.

Haber Merkezi
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Dr. Ramazan Kurtoğlu, Mersin iş dünyasıyla buluştu
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MERSİN/EKONOMİ

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, “İşlerin zekâyla yönetildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunu geleneksel ticaretimizle birleştirerek hareket etmemiz lazım. Yeni nesil becerileri üyelerimize nasıl kazandıracağımızı araştırmalıyız” dedi.

MERYAD Başkanı Coşkun Doğmuş ise geleceğin dijital dünyasını merakla beklediklerini söyledi.

Daha sonra Dr. Ramazan Kurtoğlu; Çakır ile Doğumuş’un yanı sıra MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Sait Kayan, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ve iş dünyası temsilcilerinin izlediği panelde bir sunum yaptı.

 

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