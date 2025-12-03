Dünya turizm profesyonelleri İzmir’de buluştu

İZMİR / EKONOMİ

Turizm sektörünün en önemli buluşmalarından TTI İzmir – 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) iş birliğiyle düzenlenen fuar 5 Aralık’a kadar Fuar İzmir'de devam edecek.

Bu yıl 54 ülke ve Türkiye’nin 30 şehrinden turizm profesyonellerinin bir araya geldiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Uluslararası satın almacılardan destinasyon temsilcilerine, küresel dijital platformlardan ulaşım ve konaklama şirketlerine dek turizmin her dalından temsilciler katılımcılar fuara katıldı. 242’si yerli, 139’u yabancı olmak üzere toplam 381 katılımcı kuruluşu kentimizde konuk ediyoruz. Bir önceki seneyle karşılaştıracak olursak, 2 kat fazla katılım var. Sahip olduğumuz tüm kültürel değerleri korumak, geliştirmek, tüm dünyanın onları görmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Eker: Birbirimizi rakip olarak değil paydaş olarak görmeliyiz

Yüz yüze yapılan fuarların önemine vurgu yapan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, “TTI İzmir, ülkemizin en önemli fuarlarından biri. Çok daha fazla çalışıp daha başarılı hale getireceğiz. Herkes turizmden pay almak istiyor, bizler birbirimizi rakip olarak değil paydaş olarak görmeliyiz. Birlik ve beraberliğimizin devam etmesini diliyorum” dedi.

381 katılımcı fuarda yer alıyor

