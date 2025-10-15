Dünyanın dört bir yanından seramik sanatçıları, Kuşadası’nda 12. kez bir araya geldi

KUŞADASI / EKONOMİ

Göçtur Turizm kurucusunun ismini taşıyan ve ağırlıklı olarak sanat, kültür ve eğitim konularında faaliyet gösteren MN Göçen Vakfı (Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı) tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Seramik Çalıştayı, Türkiye’den ve dünyanın 10 farklı ülkesinden 23 seramik sanatçısını bir kez daha Kuşadası’nda bir araya getirdi.

Göçtur bünyesinde eşsiz misafirperverlik anlayışı, kendisine ait koyu, sahili, mavi bayraklı plajı, muhteşem doğası ve otelin tüm mekanlarında sergilenen sanat eserleriyle misafirlerine mutlulukla hatırlanacak anlar yaşatan Pine Bay Hotels & Resorts, değerli seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın liderliğinde gerçekleşen çalıştay kapsamındaki tüm çalışmalara ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, eskiden makilik olan ve Göçtur’un girişimiyle yeşillendirilen kendi koyunda yer alan Pine Bay Hotels& Resorts’ta konakladılar.

MN Göçen Vakfı’nın, sanata ve sanatçıya desteğini yıllardır sürdürdüğünü ifade eden Mehmet Tüzüm Kızılcan, “12 yıldır gerçekleştirilen bu değerli çalıştay buluşması, uluslararası seramik sanatının önemli bir geleneği halini aldı. Farklı kültürlerden sanatçılar, benzersiz bir lokasyonda bir araya geliyor, seramik sanatına dair pek çok paylaşım gerçekleşiyor. Bu çalıştaylarda yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Göçen Ailesi’ne sanata ve sanatçı ruhuna katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

Sanatın farklı kültürleri birleştirme gücüne vurgu yapan MN Göçen Vakfı Başkanı ve Göçtur Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen Çukurova, “Her yıl Ekim ayında büyük bir heyecan ve gururla ev sahipliği yaptığımız bu çalıştay, hepimiz için önemli değerleri ifade ediyor.

Kültürlerin buluşması ve kültürler arası bağların güçlenmesi, özellikle içerisinde yaşadığımız günlerde, insanlık açısından büyük bir öneme sahip. Sanatın birleştirici gücünü bu geleneksel çalıştaylarda hep birlikte yaşıyoruz. Merhum babamın adını taşıyan vakfımız, eğitime ve sanata katkı yapmayı, bu yolculukta var olmayı amaçlıyor. Bu vesile ile kendisini rahmetle ve şükranla anıyorum. Benim oluşumumda, bugünlere gelişimdeki izleri için babama ve anneme müteşekkirim. Değerli dostum Mehmet Tüzüm Kızılcan’a ve bizlerle olan sanatçılarımıza, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştayın daha fazla insanın sanat ve seramikle buluşmasına katkı sağladığını vurgulayan Pine Bay Hotels & Resorts Genel Müdürü Rena Çukurova, “Sanat, Göçtur kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Sanata verdiğimiz değeri, Aileye verdiğimiz önemi, Doğaya saygımızı ve Eğitime verdiğimiz önceliği bir anlayış ve kültür olarak içselleştirip, SADE yaklaşımımızla yaptığımız her işe yansıtıyoruz. Yıllar içerisinde çalıştaylarımıza katılan değerli sanatçıların bir kültür mirası oluşturan bine yakın sanat eseri, otellerimizde yaşam alanlarında sürekli olarak sergileniyor. Çalıştay sergimizin ve kapanış kokteylimizin, kadim zanaatkarların sanatlarını emeğe dönüştürdükleri Old Town Tanneries’de düzenlenmesi, bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Tarih dolu ve eşsiz güzellikte bu mekânın Göçtur Turizm katkısıyla restore edilip, Kuşadası’nın günlük şehir hayatına ve sosyokültürel zenginliğine kazandırılması bizlere gurur veriyor. Tüzüm Hocamıza ve tüm katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve 13’üncü çalıştayımızda tekrar bir arada olmayı diliyoruz” dedi.